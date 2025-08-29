В Самарской области продолжается благоустройство общественных пространств и дворов

Продолжается благоустройство общественных пространств и дворов в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году в регионе планируется преобразить 128 общественных территорий и 100 дворов.

На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области. Среди них: Сызрань (3 объекта), Кинель (6), Отрадный (3), Похвистнево (3), а также в Алексеевском, Богатовском, Большечерниговском, Борском, Волжском, Елховском, Кинельском, Красноармейском, Красноярском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском, Ставропольском, Челно-Вершинском, Шенталинском и Шигонском районах.

Обустроенные общественные пространства не только красивы и современны, но и максимально удобны для жителей, которые с удовольствием их посещают. Наибольшей популярностью пользуются территории с комплексным наполнением, где каждый может найти что-то по душе. Детские площадки, которые радуют детвору яркими игровыми комплексами, спортивные, как правило, универсальные, для тренировок и занятий физкультурой, зоны для прогулок и отдыха. Все это способствует общению и активному досугу.

Гулять по обновленным паркам и скверам, аллеям и бульварам — удовольствие в летний период, особенно если вокруг благоустроенная территория с красивым ландшафтным озеленением, качественным освещением, делающим прогулки безопасными и уютными в любое время суток.

В Самаре благоустройство завершено на всех 27 дворовых территориях, вошедших в программу этого года. На готовых объектах заменили асфальтовое покрытие и освещение, благоустроили пешеходные дорожки и тротуары, установили скамейки и урны, высадили деревья и кустарники, а грамотно организованные во дворах парковочные места теперь не мешают пешеходам. Новые игровые и спортивные площадки радуют детвору ярким и современным оборудованием, а удобные места для отдыха позволяют разным категориям жителей общаться и проводить время комфортно рядом со своим домом.

На завершающей стадии находятся работы в Тольятти, Жигулевске, Октябрьске, а также в Безенчукском, Исаклинском, Кошкинском, Нефтегорском, Похвистневском, Сызранском и Хворостянском районах.

Особое внимание в этом году уделяется реализации четырёх значимых проектов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: городской пляж в Сызрани, улица Сабирзянова в Отрадном, парк Горького в Октябрьске и территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

Все обновленные пространства становятся комфортными и безопасными местами для отдыха, прогулок и активного досуга жителей региона.