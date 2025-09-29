16+
Общество

Более 25 тысяч человек посетили гастрофестиваль "Самара со вкусом"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.

Фото: Министерство туризма СО

27 и 28 сентября на набережной Самары, в районе бассейна ЦСК ВВС, прошел первый в регионе масштабный гастрономический фестиваль "Самара со вкусом". За два дня его посетили более 25 000 гостей.

Мероприятие было реализовано в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Организаторами фестиваля выступили министерство туризма Самарской области и администрация Самары.

Фестиваль объединил более 50 участников: муниципальные образования, рестораторы, владельцы кафе, производители локальной продукции, а также торговые сети. На мероприятии можно было отведать настоящей волжской кухни, попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов. Всего было выпито 14 225 тысяч кружек кофе, чая, соков, лимонадов и съедено более 10,5 тонн вкусной еды.

Помимо гастрономической составляющей для гостей фестиваля была организована яркая концертная программа с участием самарских коллективов, а также известных артистов России. Все желающие могли принять участие в мастер-классах от партнеров фестиваля и известных шеф-поваров, обсудить гастрономические тренды с известными фуд-блогерами, насладиться театральными постановками, посмотреть кино под открытым небом и заняться йогой в специально оборудованном шатре.

"Очень важно, что здесь собрались представители не только Самары, но и районов и городов области. Мы решили провести первый гастрономический фестиваль. Хочу сказать слова благодарности всем, кто пришел посмотреть, попробовать, послушать, поучаствовать в активностях, и всем организаторам такого праздника. Считаю, что первая попытка удалась", — поприветствовал гостей врио вице-губернатора Дмитрий Яковлев.

Все гости фестиваля могли принять участие в народном голосовании и отдать свой голос за "самое самарское блюдо", которое, по их мнению, ярче всего передавало вкус Самарской области. Среди блюд, участвовавших в голосовании, было множество кулинарных предложений: от раков волжской варки до плова с индейкой местного производства, а также вкуснейших самарских десертов. В голосование приняло участие порядка 5 тысяч человек. Народным признанием и выбором гостей стала шаурма с волжским судаком и соусом из раковых шеек от одного из известных самарских ресторанов.

На фестивале была организована зона гостеприимства, где можно было ознакомиться с туристическим потенциалом Самарской области, узнать о достопримечательностях, маршрутах и туристических программах, реализуемых на территории региона, узнать программу фестиваля "Самара со вкусом", а также принять участие в тематических викторинах с розыгрышем призов. Совместно с Почтой России на площадке работала туристическая почта, где каждый гость фестиваля мог отправить тематическую открытку своим родственникам и друзьям с приглашением в Самарскую область.

"Разрабатывая концепцию фестиваля "Самара со вкусом", мы хотели показать разнообразие гастрономии региона, презентовать волжскую кухню, объединить многообразие региональных специалитетов и мероприятий, проходящих в Самарской области. Планируем, что мероприятие станет ежегодным и с каждым годом будет привлекать все больше внимания гостей и партеров к региону, что поспособствует увеличению туристического потока", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева и отдельно поблагодарила команду организаторов фестиваля, отметив, что без их помощи было бы невозможно провести настолько масштабное мероприятие.

Программа и активности фестиваля были настолько разнообразны, что могли заинтересовать гостей разной возрастной категории. Были организованы детские зоны, разработаны программы для профессионалов в виде сцены "Кухня", а также специально для участников серебряного возраста была подготовлена акция, на которой они под руководством шеф-повара фестиваля Ивана Родионова приготовили 50 килограммов кабачковой икры из местных продуктов. Символом фестиваля стал повар Пирожок, образ которого был взят с шеф-повара Самарской области.

"Туризм развивается в городе большими шагами. Уверен, что проведение такого фестиваля может стать хорошей традицией и привлечь в наш город еще больше гостей. Получился настоящий праздник, на который пришли семьями. Я видел, с каким почтением повара и производители рассказывали о своей продукции — это очень ценно для всех нас", — отметил Глава городского округа Самара Иван Носков.

