"Т Плюс" заменила два участка теплосети в Новокуйбышевске

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал "Т Плюс") завершили перекладку тепловых сетей на двух участках — на проспекте Победы и на улице Миронова.

В районе жилого дома № 15 по проспекту Победы сотрудники "Т Плюс" заменили 471 метр трубы. В настоящее время здесь выполняется укладка щебня, засыпка чернозёма и выставление бортовых камней. На улице Миронова теплоэнергетики завершили перекладку 838 метров теплосети, ведутся работы по восстановлению благоустройства. Всего до конца лета теплоэнергетики планируют обновить подземные коммуникации на пяти объектах города.

Крупнейшим объектом ремонтной кампании 2025 года в Новокуйбышевске станет обновление коммуникаций в 39 квартале. В общей сложности энергетики заменят здесь более 2,6 км тепловых сетей.

"Мы выбрали объекты перекладок на основе аналитики повреждаемости городских коммуникаций и муниципальной схемы теплоснабжения. В целом этим летом мы выполним техническое перевооружение 5,2 км тепловых сетей в Новокуйбышевске, не считая ремонтов по результатам гидравлических испытаний, что позволит повысить надёжность теплоснабжения горожан предстоящей зимой", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"Т Плюс" напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Новокуйбышевска. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.