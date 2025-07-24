"Т Плюс" заменила два участка теплосети в Новокуйбышевске

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал "Т Плюс") завершили перекладку тепловых сетей на двух участках — на проспекте Победы и на улице Миронова.
В районе жилого дома № 15 по проспекту Победы сотрудники "Т Плюс" заменили 471 метр трубы. В настоящее время здесь выполняется укладка щебня, засыпка чернозёма и выставление бортовых камней. На улице Миронова теплоэнергетики завершили перекладку 838 метров теплосети, ведутся работы по восстановлению благоустройства. Всего до конца лета теплоэнергетики планируют обновить подземные коммуникации на пяти объектах города.
Крупнейшим объектом ремонтной кампании 2025 года в Новокуйбышевске станет обновление коммуникаций в 39 квартале. В общей сложности энергетики заменят здесь более 2,6 км тепловых сетей.
"Мы выбрали объекты перекладок на основе аналитики повреждаемости городских коммуникаций и муниципальной схемы теплоснабжения. В целом этим летом мы выполним техническое перевооружение 5,2 км тепловых сетей в Новокуйбышевске, не считая ремонтов по результатам гидравлических испытаний, что позволит повысить надёжность теплоснабжения горожан предстоящей зимой", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Т Плюс" напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Новокуйбышевска. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!