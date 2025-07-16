"КуйбышевАзот" помогает благоустраивать пляжи и набережные Тольятти

Летом 2025 года в Тольятти продолжаются работы по благоустройству новой набережной Автозаводского района и формированию пляжной зоны в рамках муниципальной программы благоустройства. ПАО "КуйбышевАзот" активно участвует в процессе, осуществляя поставку песка на городские пляжи — уже завезено порядка 8 тыс. тонн.
Это не первый подобный опыт компании. В прошлом году совместно с администрацией города были проведены масштабные работы по обновлению песка на других городских пляжах — "Волжский замок" и "Итальянский".
В последние годы Тольятти преображается и наполняется новыми пространствами. Появились современная набережная, оригинальные архитектурные композиции и фонтаны, благоустроенные скверы и бульвары, удобные для жизни и отдыха. КуйбышевАзот — непременный участник этого созидательного процесса.
В рамках своей социальной ответственности предприятие на постоянной основе участвует в формировании и благоустройстве городской инфраструктуры. Компания стремится не только развивать производство, но и серьезно заботится о качестве жизни горожан.
"Тольятти — город на Волге, где отдых на воде и рядом с водой всегда — номер один. Мы рады внести свой вклад в благоустройство территорий, чтобы проводить время на городских пляжах и обновленной набережной было удобно и комфортно для жителей и гостей нашего города", — отмечает директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.
Все работы, включая выравнивание территории на набережной Автозаводского района должны быть завершены в ближайшее время. 19 июля на обновлённом пляже пройдет шлюпочный гребной фестиваль — регата "Кубок Ладьи", приуроченная ко Дню Военно-Морского Флота России.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!