"КуйбышевАзот" помогает благоустраивать пляжи и набережные Тольятти

Летом 2025 года в Тольятти продолжаются работы по благоустройству новой набережной Автозаводского района и формированию пляжной зоны в рамках муниципальной программы благоустройства. ПАО "КуйбышевАзот" активно участвует в процессе, осуществляя поставку песка на городские пляжи — уже завезено порядка 8 тыс. тонн.

Это не первый подобный опыт компании. В прошлом году совместно с администрацией города были проведены масштабные работы по обновлению песка на других городских пляжах — "Волжский замок" и "Итальянский".

В последние годы Тольятти преображается и наполняется новыми пространствами. Появились современная набережная, оригинальные архитектурные композиции и фонтаны, благоустроенные скверы и бульвары, удобные для жизни и отдыха. КуйбышевАзот — непременный участник этого созидательного процесса.

В рамках своей социальной ответственности предприятие на постоянной основе участвует в формировании и благоустройстве городской инфраструктуры. Компания стремится не только развивать производство, но и серьезно заботится о качестве жизни горожан.

"Тольятти — город на Волге, где отдых на воде и рядом с водой всегда — номер один. Мы рады внести свой вклад в благоустройство территорий, чтобы проводить время на городских пляжах и обновленной набережной было удобно и комфортно для жителей и гостей нашего города", — отмечает директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.

Все работы, включая выравнивание территории на набережной Автозаводского района должны быть завершены в ближайшее время. 19 июля на обновлённом пляже пройдет шлюпочный гребной фестиваль — регата "Кубок Ладьи", приуроченная ко Дню Военно-Морского Флота России.