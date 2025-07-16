В регионе установлен 4 класс пожарной опасности лесов

В период с 17 по 21 июля местами по Самарской области устанавливается 4 класс пожарной опасности лесов, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Не жгите мусор на садовых и приусадебных участках, не разводите костры в лесах, не поджигайте сухую траву на полях и полянах в лесу. При обнаружении природного пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 112", — предостерегают в чрезвычайном ведомстве.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????