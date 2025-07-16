В регионе установлен 4 класс пожарной опасности лесов

В период с 17 по 21 июля местами по Самарской области устанавливается 4 класс пожарной опасности лесов, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Не жгите мусор на садовых и приусадебных участках, не разводите костры в лесах, не поджигайте сухую траву на полях и полянах в лесу. При обнаружении природного пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 112", — предостерегают в чрезвычайном ведомстве.