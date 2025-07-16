В Самаре из насоса канализационной станции извлечено 20 кг влажных салфеток

На одной из самарских канализационных насосных станций Куйбышевского района сотрудникам "РКС-Самара" пришлось достать из насоса более 20 кг влажных салфеток.
Это стало причиной очередного сбоя на сетях водоотведения - произошла остановка насоса. При осмотре специалисты обнаружили, что оборудование забилось влажными салфетками. Им пришлось достать из насоса более 20 кг мусора. Работа велась вручную всю ночь.
Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:
— Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала
— Жир, оставшийся от приготовления пищи
— Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.
— Средства контрацепции
— Подгузники
— Тряпичные изделия
— Бумагу
— Строительный мусор
— Гранулы для кошачьих лотков
С начала года из канализационных насосных станций вывезено 337 тонн мусора, который должен был оказаться в мусорных баках, но самарцы смыли его в унитазы или раковины.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!