В Самаре из насоса канализационной станции извлечено 20 кг влажных салфеток

На одной из самарских канализационных насосных станций Куйбышевского района сотрудникам "РКС-Самара" пришлось достать из насоса более 20 кг влажных салфеток.

Это стало причиной очередного сбоя на сетях водоотведения - произошла остановка насоса. При осмотре специалисты обнаружили, что оборудование забилось влажными салфетками. Им пришлось достать из насоса более 20 кг мусора. Работа велась вручную всю ночь.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

— Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала

— Жир, оставшийся от приготовления пищи

— Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.

— Средства контрацепции

— Подгузники

— Тряпичные изделия

— Бумагу

— Строительный мусор

— Гранулы для кошачьих лотков

С начала года из канализационных насосных станций вывезено 337 тонн мусора, который должен был оказаться в мусорных баках, но самарцы смыли его в унитазы или раковины.