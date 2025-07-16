Авито Авто: что жители Приволжского федерального округа знают об ОСАГО

Недавно полису ОСАГО исполнилось 22 года, 1 июля 2003 года полис был введен в России. В преддверии "дня рождения" этого вида страхования эксперты Авито Авто провели опрос, чтобы узнать, насколько хорошо россияне понимают его суть и особенности. Делимся результатами исследования среди жителей Приволжского федерального округа.

Опрос интернет-пользователей показал, что точную расшифровку аббревиатуры ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности — знают 42% респондентов. При этом люди старшего и среднего возраста чаще правильно отвечали на этот вопрос: 61% участников 45–54 лет и 55% в возрасте 35–44 лет выбрали корректный вариант ответа. Среди молодежи 18–24 лет правильный ответ выбирали в 14% случаев.

Чем конкретно ОСАГО отличается от КАСКО, знают 35% респондентов. Участники в возрасте 45–54 лет продемонстрировали самый высокий уровень знаний об отличии двух видов страхования (50%), тогда как молодые люди в возрасте 18–24 лет чаще давали неточные ответы (55%). Напомним, что первый вид страхования защищает от возмещения ущерба, нанесенного другим участникам ДТП, а второй — от повреждений или утраты своего автомобиля, независимо от того, виновен его владелец или нет.

Вопросы о том, какой именно ущерб покрывает ОСАГО в случае ДТП, вызвали затруднения у части респондентов. Почти половина опрошенных (44%) правильно указали, что полис предусматривает оплату ремонта автомобиля пострадавшего и/или компенсацию вреда здоровью. Среди участников в возрасте 18–24 лет таких оказалось меньше — около 54% отметили, что не знают точно, какие риски покрывает этот полис.

Наличие ОСАГО обязательно для всех водителей. Чтобы его получить, необходимо обратиться в страховую компанию, имеющую лицензию на осуществление данного вида страхования. Это можно сделать как лично, посетив офис компании, так и через интернет, воспользовавшись онлайн-сервисами. В рамках программы льготного страхования по ОСАГО существуют специальные коэффициенты и скидки, которые позволяют снизить стоимость полиса для определенных категорий водителей. Например, действует скидка за безаварийную езду (КБМ), которая уменьшает цену страховки на 5–50% в зависимости от количества лет, прошедших без страховых случаев. Есть и возможность полностью компенсировать стоимость ОСАГО, например, при покупке автомобиля с пробегом до конца августа в сервисе Селект от Авито в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Удмуртской и Чувашской республиках. Подробности тут.