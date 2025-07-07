В Самаре разрешат перемещение машин, мешающих уборке улиц

В Правила благоустройства Самары внесут пункт, разрешающих перемещение автомобилей, мешающих работам по уборке, вывозу мусора, ремонту дорог и другим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Иван Носков.

"Расширяем Правила благоустройства Самары. Существующие Правила приняты в 2019 году и уже не отвечают запросам крупного мегаполиса и его жителей. Что меняется? Вносим пункт, который разрешает перемещать личный транспорт, если он мешает уборке, очистке кровель, вывозу мусора, ремонту дорог и дворов", - написал глава города.

По его словам речь идет о перемещении в пределах зоны видимости, без эвакуации на штрафстоянку и без штрафа. Перестановкой автомобилей будут заниматься официальные организации, имеющие технику для таких работ.

Кроме того в Правилах благоустройства закрепят обязательное требование о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов.

"В современном городе не должно быть разномастных ларьков, собранных из подручных материалов, эпоха рынков 90-х давно закончилась и пора к этому привыкать. Этот раздел будет вступать в силу постепенно, чтобы у всех владельцев торговых точек было время привести их в порядок", - пообещал Иван Носков.