В Самаре разрешат перемещение машин, мешающих уборке улиц

В Правила благоустройства Самары внесут пункт, разрешающих перемещение автомобилей, мешающих работам по уборке, вывозу мусора, ремонту дорог и другим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Иван Носков.
"Расширяем Правила благоустройства Самары. Существующие Правила приняты в 2019 году и уже не отвечают запросам крупного мегаполиса и его жителей. Что меняется? Вносим пункт, который разрешает перемещать личный транспорт, если он мешает уборке, очистке кровель, вывозу мусора, ремонту дорог и дворов", - написал глава города.
По его словам речь идет о перемещении в пределах зоны видимости, без эвакуации на штрафстоянку и без штрафа. Перестановкой автомобилей будут заниматься официальные организации, имеющие технику для таких работ.
Кроме того в Правилах благоустройства закрепят обязательное требование о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов.
"В современном городе не должно быть разномастных ларьков, собранных из подручных материалов, эпоха рынков 90-х давно закончилась и пора к этому привыкать. Этот раздел будет вступать в силу постепенно, чтобы у всех владельцев торговых точек было время привести их в порядок", - пообещал Иван Носков.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!