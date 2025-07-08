В озеро в парке им. 50-летия Октября в Самаре запустили более 400 рыб

В озеро "Песчаное" в парке им. 50-летия Октября выпустили еще более 400 карпов и толстолобиков, полученных МАУ "Парки Самары" из Пестравского рыбоводческого хозяйства.

Также завершено тестирование фонтана "Царевна-Лебедь", по вечерам он работает с подсветкой до 22:00.

С начала июня было очищено озеро от 70 кубометров растительности, которая вывезена на утилизацию, приведена в порядок береговая линия. Благодаря запуску весной новой скважины водоем продолжает заполняться водой, на сегодняшний день ее уровень поднимается на 2-3 см в день. Также у водоема начался ремонт причала: в дальнейшем здесь будет организован прокат лодок и катамаранов — всего планируется задействовать более 10 плавсредств.