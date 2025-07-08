В озеро в парке им. 50-летия Октября в Самаре запустили более 400 рыб

В озеро "Песчаное" в парке им. 50-летия Октября выпустили еще более 400 карпов и толстолобиков, полученных МАУ "Парки Самары" из Пестравского рыбоводческого хозяйства.
Также завершено тестирование фонтана "Царевна-Лебедь", по вечерам он работает с подсветкой до 22:00.
С начала июня было очищено озеро от 70 кубометров растительности, которая вывезена на утилизацию, приведена в порядок береговая линия. Благодаря запуску весной новой скважины водоем продолжает заполняться водой, на сегодняшний день ее уровень поднимается на 2-3 см в день. Также у водоема начался ремонт причала: в дальнейшем здесь будет организован прокат лодок и катамаранов — всего планируется задействовать более 10 плавсредств.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!