Строительная династия с богатой историей: как в регионе поддерживают семейное предпринимательство

В Самарской области активно поддерживают семейные предприятия. Такие семейные компании открываются в разных сферах деятельности: производство, туризм, креативные индустрии. Важная роль здесь принадлежит поддержке региональных властей, которые создают благоприятные условия для успешного развития малых предприятий.
Братья Сергей и Александр Можновы вместе со своими семьями основали строительную компанию "ДоМАС" в 2011 году, возводят на территории Самарской области индивидуальные дома, коттеджи и таунхаусы. Однако история семейного бизнеса куда богаче: это настоящая строительная династия с совокупным стажем более 500 лет.
"Династия начинается с нашего прапрапрадеда. А любовь к этому делу мне привил отец. С детства он брал нас с братом на строительные площадки. Отец возвел множество объектов на территории Приволжского района, много рассказывал, показывал, меня это всегда впечатляло: создавать что-то новое, красивое. Так и пошел по стопам отца. Всегда стараемся сделать красиво, качественно, чтобы люди с удовольствием проводили время дома", — делится финансовый директор ГК "ДомАС" Александр Можнов.
За годы работы спроектировано и возведено более 300 объектов. По словам основателей, каждый проект — это результат многолетнего труда семьи.
Вклад компании в преображение города по достоинству оценили на региональном уровне: на праздновании Дня строителя губернатор Вячеслав Федорищев поздравил основателей компании и вручил им благодарственное письмо за добросовестный труд и преданность выбранному делу.
О своей работе заявляют и на всю страну: Сергей и Александр Можновы выступали на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, где рассказывали о своей строительной династии, опыте и семейных ценностях.
"Сейчас подрастают сыновья, и, конечно, хочется передать им бизнес, чтобы они продолжали семейное дело. А в планах глобальных — продолжать делать наш любимый город красивым и уютным", — подчеркивает директор фирмы Сергей Можнов.
Для своего развития предприниматели активно используют меры господдержки.
"В центре "Мой бизнес" часто посещаем образовательные мероприятия, конференции, где эксперты рассказывают о новых продуктах, о новых возможностях. Знания — это очень ценно в работе. Также воспользовались льготным кредитованием Гарантийного фонда для развития бизнеса. Увеличение оборотных средств — это всегда плюс, потому что хочется строить больше и больше", — добавляет Сергей Можнов.
Сегодня в Самарской области есть целый комплекс мер поддержки предпринимателей по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению, в том числе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также подробнее узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно в центрах "Мой бизнес" Самарской области, по телефону горячей линии 8-800-300-63-63, а также на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?