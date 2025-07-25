Форум "иВолга" встречает участников в Самарской области, куда притягиваются таланты России

В среду, 23 июля, на Молодежный форум ПФО "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы, реализованного в рамках национального проекта "Молодежь и дети", начали прибывать участники.

В течение суток на Мастрюковскую поляну прибудут 1400 молодых людей из более чем 70 регионов страны — школьники, студенты, представители работающей молодежи, волонтеры и активисты Движения Первых в возрасте от 14 до 35 лет.

Форум "иВолга" в 2025 г. реализуется в формате сюжетной игры, ключевая тема которой — сохранение исторической памяти и формирование коллективной мечты молодежи России. Участники станут частью команд по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". Образовательная программа интегрирована с игровыми механиками: ребята буду решать тематические задачи, изучат биографии выдающихся россиян и соберут элементы коллективной мечты молодежи России.

С 2024 г. форум делает акцент на развитие Движения Первых. Все элементы программы — от обучающих модулей до культурных инициатив — связаны с ценностями организации. Участников ждет блок "Время действовать": театральные постановки, акции помощи участникам СВО, мастерские, волонтерские практики. Форум становится пространством, где молодежь не просто узнает о Движении, а становится частью живого сообщества.

"Об "иВолге" мне рассказал друг, участвовавший в прошлом году. Для меня это первый опыт подобного мероприятия. Особенно ценю возможность получить практические знания для развития регионального отделения Движения Первых. Уверен, что игровой формат этого года сделает образовательный процесс увлекательным и эффективным", — делится участник направления "Хранители истории" профиля "Патриотизм" из Ивановской области Егор Рубайко.

Образовательная программа на форуме сопровождается патриотическими форматами: тематические вечера в рамках культурно-патриотического минимума — "Быть с Россией!", "Быть вместе!" и "Быть Первым!", а также павильон исторической памяти, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 25 и 26 июля участники сразятся на турнире по дворовым видам спорта "Снова в спорт" — в "Вышибалы", "Резиночку" и "Городки", чтобы вспомнить детство, проявить командный дух и побороться за звание лучших.

Одним из ключевых элементов форума остаются грантовые конкурсы. Участники смогут представить собственные проекты и побороться за поддержку в рамках конкурса Росмолодежь.Гранты, где можно получить до 1 млн руб. на реализацию инициатив. Также проходит конкурс грантов Приволжского федерального округа на развитие гражданского общества, направленный на поддержку патриотических, социальных и образовательных проектов. Еще одним важным направлением станет окружной конкурс "Медиа ПФО", где молодые журналисты, блогеры и медиатворцы продемонстрируют профессиональные навыки, творческий подход и знание актуальной повестки. Лучшие работы будут отмечены экспертами, а победители получат возможность продолжить медийную карьеру на окружном и федеральном уровнях.

"На "иВолге" я не впервые — в 2023 г. уже была на Мастрюковской поляне, тогда форум стал моим первым опытом участия в проекте Росмолодежи, и он оставил невероятные впечатления. В этом году планирую принять участие в конкурсе "Медиа ПФО", продолжая развиваться в сфере медиа — когда-то на иВолге я была на направлении "Прямой эфир", и именно здесь начался мой профессиональный путь. Сейчас я на профиле "Управление" — это отличная возможность развить лидерские навыки и понять, как быть организатором в команде. Мне важно получить знания, которые помогут не только в личном развитии, но и принесут пользу моему региону. Мы серьезно готовились к форуму, планируем активно участвовать в конкурсах и достойно представить Пермский край", — рассказала участница профиля "Управление" из Пермского края Ульяна Дерюшева.

24 июля в Самарской области на Мастрюковской поляне на главной сцене состоится торжественная церемония открытия Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга". Участников поприветствуют заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова. В программе — флаговое шествие, выступления творческих коллективов, запуск арт-объекта "Машина времени" и символический старт сюжетной игры. Именно отсюда начнется форумная неделя, полная смысла, действий и новых открытий.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума "иВолга": ВКонтакте, Telegram.

Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.