Движение по ул. Мичурина в Самаре будет частично ограничено

На этой неделе ООО "СКС" проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина, сообщает мэрия Самары. В связи с этим с 05:00 25 июля до 05:00 29 июля будет временно ограничено движение транспорта у дома № 98Е по ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Луначарского.
В период действия ограничений автобусы маршрутов №№ 4 и 22 проследуют по скорректированной трассе: Московское шоссе — ул. Мичурина, далее по своему маршруту, исключая проспект Масленникова. Троллейбусы № 4 и 15 проследуют по Московскому шоссе, ул. Коммунистической — и далее по своему маршруту.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????