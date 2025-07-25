Движение по ул. Мичурина в Самаре будет частично ограничено

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На этой неделе ООО "СКС" проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина, сообщает мэрия Самары. В связи с этим с 05:00 25 июля до 05:00 29 июля будет временно ограничено движение транспорта у дома № 98Е по ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Луначарского.

Фото: пресс-служба мэрии Самары