Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы "Приоритет-2030"

Директор по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен и директор Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе университета Алексей Комягин, а также Надежда Развейкина и Александр Кузин из Самарского университета им. Королева будут участвовать в экспертизе стратегических проектов университетов-участников программы академического лидерства "Приоритет-2030", анализировать их вклад в достижение национальных целей развития и предлагать рекомендации по повышению эффективности. Особое внимание будет уделяться внедрению передовых образовательных технологий, развитию научно-исследовательской базы и коммерциализации инноваций, производимых в университетах.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Эксперты "Социоцентра" приезжали в вузы Самарской области, чтобы провести независимую оценку их достижений и программ развития. Значимо то, что в команду "Социоцентра" теперь входят и представители академических кругов нашего региона".

Конкурсный отбор кандидатов в экспертную команду проводился в "Социоцентре" при поддержке Минобрнауки России. Претенденты проходили двухэтапную проверку: сначала оценивались профессиональный опыт и мотивация, затем — лидерские качества и навыки командной работы во время образовательного интенсива в МГТУ им. Н. Э. Баумана. По итогам двух этапов из 225 участников конкурса сформирован перечень из 156 экспертов. В ближайшее время эксперты пройдут образовательную программу, а уже в сентябре начнутся первые выезды в рамках кросс-вузовской экспертизы.

Надежда Развейкина, заведующая кафедрой социальных систем и права Самарского университета им. Королева, эксперт Социоцентра: "Мы будем в университетах — участниках программы "Приоритет–2030" работать над созданием коммуникативного пространства в вузе, в котором неравнодушные, активные сотрудники смогли бы проанализировать, действительно ли университет обладает необходимыми ресурсами, кадрами, лидерской командой, а его модель соответствует заявленным амбициям. Наше заключение — это взгляд со стороны таких же коллег из других вузов. С другой стороны, такая межвузовская экспертиза — это возможность взаимообмена мнениями. Мы как эксперты сможем стать агентами изменений уже в своем университете".

Программа "Приоритет-2030" реализуется с 2021 г., а с 2025 г. вошла в федеральный проект "Университеты для поколения лидеров" нацпроекта "Молодежь и дети".