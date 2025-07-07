Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта

На базе Регионального центра трудовых ресурсов региона прошли мастер-классы по управлению виртуальными дронами в техническом симуляторе для учащихся 6-8 классов.
Занятия прошли в рамках профильной смены "Инженеры будущего", а также благодаря взаимодействию с модельными общеобразовательными организациями по реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" в Самарской области. Напомним, проект "Билет в будущее" с этого года вошел в федеральный проект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.
Учащиеся получили навыки управления виртуальным дроном и смогли попробовать себя в профессии "Оператор беспилотных летательных систем".
В завершении мастер-классов среди участников были проведены соревнования по скоростному пилотированию дронов.
"Одним из самых перспективных направлений в развитии современных технологий считаются беспилотные авиационные системы. Их применение активно внедряется в гражданские отрасли. И сегодня очень важно рассказывать нашим ребятам, какие профессии востребованы, в каких отраслях наши молодые люди могут стать ценными специалистами. Важно дать возможность "погрузиться" в профессию, попробовать что-то сделать самому, чтобы последующий выбор был осознанным и безошибочным", — отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения