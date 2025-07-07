16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коллекция флоры Волго-Уральского региона включена в глобальную базу знаний о жизни на Земле Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта Сбер открывает пятый сезон программы "Амбассадоры в вузах" "Новые люди" против старой информатики Каждый второй самарец интересуется возможностями онлайн-образования

Образование Общество

Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе Регионального центра трудовых ресурсов региона прошли мастер-классы по управлению виртуальными дронами в техническом симуляторе для учащихся 6-8 классов.

Фото: министерство образования СО

Занятия прошли в рамках профильной смены "Инженеры будущего", а также благодаря взаимодействию с модельными общеобразовательными организациями по реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" в Самарской области. Напомним, проект "Билет в будущее" с этого года вошел в федеральный проект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Учащиеся получили навыки управления виртуальным дроном и смогли попробовать себя в профессии "Оператор беспилотных летательных систем".

В завершении мастер-классов среди участников были проведены соревнования по скоростному пилотированию дронов.

"Одним из самых перспективных направлений в развитии современных технологий считаются беспилотные авиационные системы. Их применение активно внедряется в гражданские отрасли. И сегодня очень важно рассказывать нашим ребятам, какие профессии востребованы, в каких отраслях наши молодые люди могут стать ценными специалистами. Важно дать возможность "погрузиться" в профессию, попробовать что-то сделать самому, чтобы последующий выбор был осознанным и безошибочным", — отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3