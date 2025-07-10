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Образование Общество

"Тольяттиазот" поздравил выпускников Тольяттинского государственного университета

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство "Тольяттиазота" приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных чествованию выпускников Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Специальными подарками от Компании были отмечены студенты Института химии и энергетики — обладатели красных дипломов и победители научных конкурсов. Химическая лаборатория института также безвозмездно получила от ТОАЗа материалы для ведения исследовательской деятельности.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

ТГУ входит в список ведущих образовательных учреждений Самарской области — партнеров "Тольяттиазота" по профориентационной работе. Компания участвует в создании комфортных условий обучения студентов вуза, специализация которых связана с химической промышленностью. При поддержке предприятия в университете в 2024 году была открыта и оснащена современным мультимедийным оборудованием лекционная аудитория, а в 2025 — центр кибербезопасности.

Также специалисты "Тольяттиазота" в качестве экспертов участвуют в защите выпускных квалификационных работ Государственной экзаменационной комиссии, а преподаватели ТГУ принимают участие в профориентационных проектах ТОАЗа: профильных сменах в самарском центре для одаренных детей "Вега" и всероссийской проектно-образовательной программе "Большие вызовы".

Сегодня в ТГУ действует стипендиальная программа "Тольяттиазота", которая предусматривает заключение целевого договора. Для абитуриентов, поступающих на первый курс по химическим и техническим направлениям, разработана бонусная система. Она включает в себя дополнительную ежемесячную стипендию и обучение от Компании, прохождение практики и оплачиваемых стажировок, предоставление жилья и гарантированное трудоустройство на ТОАЗ.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

— ТГУ — опорный вуз региона и многолетний партнер "Тольяттиазота". На предприятии успешно строят карьеру выпускники университета: химики, энергетики, механики, технологи, инженеры КИПиА. С каждым новым учебным годом "Тольяттиазот" обновляет и углубляет свою профориентационную программу, которая помогает студентам определиться с выбором профессии и работодателя.

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