Наблюдательный совет Российского общества "Знание" в Самаре возглавил Вячеслав Федорищев

На базе Самарского университета им. Королёва состоялось заседание членов Самарского регионального отделения Российского общества "Знание".

Открыл заседание ректор Самарского университета им. Королёва, председатель Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Богатырев. Он подчеркнул, что, несмотря на то что самарское отделение достигло больших результатов и считается одним из лучших не только в ПФО, но и в стране, задачи на предстоящие годы стоят еще более масштабные: "В Самарской области проживает более 3 миллионов человек, при этом в Общество в качестве его постоянных членов вступили пока немногие. И тут есть над чем поработать. Считаю, что просветительская деятельность должна привлекать куда больше энтузиастов".

Директор Самарского филиала просветительской организации, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Ольга Воронова в своем докладе рассказала о деятельности Российского общества "Знание" в регионе с 2017 по 2025 год. Одним из примеров развития просветительской деятельности стало увеличение количества лекций с нескольких десятков в 2017 году до тысячи выступлений в 2024 году, которые охватили более 35 тысяч слушателей.

Ольга Воронова отметила, что следующим этапом станет расширение аудитории: в орбите внимания просветителей Самарской области в ближайшее время окажутся школьники, их родители, работающая молодежь, участники СВО и их семьи, пожилые люди и госслужащие.

И конечно, достичь таких масштабов деятельности невозможно без привлечения ресурсов региона. Такая поддержка уже существует. А с сегодняшнего дня она станет еще более ощутимой: члены Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" единогласно поддержали кандидатуру губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на пост председателя наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре. Заместителями председателя станут вице-губернаторы региона Александр Фетисов и Антон Емельяненко.

Завершилось собрание вручением билетов новым членам Общества.