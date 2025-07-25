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Общество

Наблюдательный совет Российского общества "Знание" в Самаре возглавил Вячеслав Федорищев

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе Самарского университета им. Королёва состоялось заседание членов Самарского регионального отделения Российского общества "Знание".

Фото: Александр Зайцев

Открыл заседание ректор Самарского университета им. Королёва, председатель Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Богатырев. Он подчеркнул, что, несмотря на то что самарское отделение достигло больших результатов и считается одним из лучших не только в ПФО, но и в стране, задачи на предстоящие годы стоят еще более масштабные: "В Самарской области проживает более 3 миллионов человек, при этом в Общество в качестве его постоянных членов вступили пока немногие. И тут есть над чем поработать. Считаю, что просветительская деятельность должна привлекать куда больше энтузиастов".

Директор Самарского филиала просветительской организации, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Ольга Воронова в своем докладе рассказала о деятельности Российского общества "Знание" в регионе с 2017 по 2025 год. Одним из примеров развития просветительской деятельности стало увеличение количества лекций с нескольких десятков в 2017 году до тысячи выступлений в 2024 году, которые охватили более 35 тысяч слушателей.

Ольга Воронова отметила, что следующим этапом станет расширение аудитории: в орбите внимания просветителей Самарской области в ближайшее время окажутся школьники, их родители, работающая молодежь, участники СВО и их семьи, пожилые люди и госслужащие.

И конечно, достичь таких масштабов деятельности невозможно без привлечения ресурсов региона. Такая поддержка уже существует. А с сегодняшнего дня она станет еще более ощутимой: члены Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" единогласно поддержали кандидатуру губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на пост председателя наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре. Заместителями председателя станут вице-губернаторы региона Александр Фетисов и Антон Емельяненко.

Завершилось собрание вручением билетов новым членам Общества.

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