Старшеклассников и студентов Самарской области приглашают на третий сезон "Научной Вселенной"

18 победителей научно-просветительского проекта отправятся на космодром — в настоящее технологическое "будущее" и на одну из самых современных научных площадок страны.

На проекте конкурсантов ждут новые тематические направления, связанные с национальными проектами технологического лидерства — Биоэкономика, Новые атомные и энергетические технологии, Новые материалы и химия, Беспилотные авиационные системы — мультиформатные задания и работа под руководством молодых ученых Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию.

В начале июле 2025 г. состоялся официальный старт третьего сезона научно-просветительского конкурса "Научная Вселенная", направленного на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований. Презентация нового сезона прошла в рамках XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ в Уфе.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на 2022–2031 годы.

В новом сезоне участников ждут девять тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России: "Биоэкономика", "Беспилотные авиационные системы", "Генетика и персонализированная медицина", "Инновационное проектирование", "Искусственный интеллект и большие данные", "Новые материалы и химия", "Кванты", "Научная фантастика", "Освоение космоса".

У каждого трека свой наставник — ведущий молодой ученый; стратегический партнер — технологический лидер; образовательный партнер — университет с актуальным профильным направлением. В 3 сезоне "Росатом" курирует два трека, приоритетных для Госкорпорации: "Кванты" и "Инновационное проектирование". Символами треков станут современные интерпретации персонажей славянского фольклора "Вселенной Русских супергероев BY".

"Проект "Научная Вселенная" обучает юных исследователей простому принципу: тот, кто делает качественный результат, всегда будет вознагражден. И в этом году из нескольких сотен участников мы уже в третий раз отберем 18 лучших, которые отправятся на космодром. Надеюсь, этот уникальный опыт подкрепит их исследовательский задор для новых свершений!" — прокомментировал Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования РФ.

Участники соревнуются в двух возрастных категориях: старшеклассники от 14 лет и студенты до 27 лет. Им предстоит пройти онлайн-викторину, решить реальные кейсы от технологических лидеров, а 36 финалистов получат уникальную возможность поработать с ведущими молодыми учеными над финальным проектом.

Регистрация доступна до 24 августа на сайте научнаявселенная.рф. Финал проекта пройдет осенью в Москве.

Стратегические партнеры проекта: Госкорпорация "Росатом", Госкорпорация "Роскосмос", РЖД, НИЦ "Курчатовский Институт", благотворительный фонд "Система", "Биннофарм Групп", Геоскан, СИБУР, Издательская группа "Эксмо-АСТ", Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию и другие.

Образовательные партнеры проекта: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, Университет МИСИС, РГГУ, Российский Квантовый Центр, Университет Иннополис, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Центр истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Информационные партнеры проекта: Движение Первых, Росмолодежь, ВНауке, Кружковое движение.

Во втором сезоне "Научной Вселенной" приняло участие более 300 тысяч школьников и студентов со всей России. Проект отмечен премией "За верность науке" в номинации "Наука детям".