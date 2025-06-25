16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НИИ нейронаук СамГМУ и Северный ГМУ развивают сотрудничество В СамГТУ создали радиоуправляемый катер для отбора проб воды 25 студентов тольяттинских ссузов завершили производственную практику в компании "Транспорт будущего" Наталья Соловова: "Чтобы вдохновлять сотрудников разных поколений, нужно понимать, что для каждого из них важно" Руководители "Т Плюс" приняли участие в защите дипломных проектов выпускников самарского Политеха

Образование Общество

НИИ нейронаук СамГМУ и Северный ГМУ развивают сотрудничество

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители Северного государственного медицинского университета посетили НИИ нейронаук СамГМУ, сообщает пресс-служба самарского вуза. Встреча с директором Александром Захаровым, знакомство со структурой института, научными лабораториями и разработками — все это часть важного шага в развитии сотрудничества между вузами.

В рамках сотрудничества планируется использовать данные исследования "Биомаркеры индивидуальной жизнеспособности у жителей Европейского Севера России". Это поможет в разработке компактного носимого электроэнцефалографа с биологической обратной связью.

Устройство потенциально способно помочь в коррекции хронобиологических расстройств и нарушений сна у жителей и вахтовых рабочих Арктических регионов РФ.

В 2025 г. с применением методов искусственного интеллекта ученые планируют совместно изучить данные электроэнцефалограмм для прогнозирования, раннего выявления и коррекции когнитивных и психологических нарушений в среднем и пожилом возрасте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6