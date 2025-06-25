НИИ нейронаук СамГМУ и Северный ГМУ развивают сотрудничество

Представители Северного государственного медицинского университета посетили НИИ нейронаук СамГМУ, сообщает пресс-служба самарского вуза. Встреча с директором Александром Захаровым, знакомство со структурой института, научными лабораториями и разработками — все это часть важного шага в развитии сотрудничества между вузами.

В рамках сотрудничества планируется использовать данные исследования "Биомаркеры индивидуальной жизнеспособности у жителей Европейского Севера России". Это поможет в разработке компактного носимого электроэнцефалографа с биологической обратной связью.

Устройство потенциально способно помочь в коррекции хронобиологических расстройств и нарушений сна у жителей и вахтовых рабочих Арктических регионов РФ.

В 2025 г. с применением методов искусственного интеллекта ученые планируют совместно изучить данные электроэнцефалограмм для прогнозирования, раннего выявления и коррекции когнитивных и психологических нарушений в среднем и пожилом возрасте.