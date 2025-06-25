НИИ нейронаук СамГМУ и Северный ГМУ развивают сотрудничество

Представители Северного государственного медицинского университета посетили НИИ нейронаук СамГМУ, сообщает пресс-служба самарского вуза. Встреча с директором Александром Захаровым, знакомство со структурой института, научными лабораториями и разработками — все это часть важного шага в развитии сотрудничества между вузами.
В рамках сотрудничества планируется использовать данные исследования "Биомаркеры индивидуальной жизнеспособности у жителей Европейского Севера России". Это поможет в разработке компактного носимого электроэнцефалографа с биологической обратной связью.
Устройство потенциально способно помочь в коррекции хронобиологических расстройств и нарушений сна у жителей и вахтовых рабочих Арктических регионов РФ.
В 2025 г. с применением методов искусственного интеллекта ученые планируют совместно изучить данные электроэнцефалограмм для прогнозирования, раннего выявления и коррекции когнитивных и психологических нарушений в среднем и пожилом возрасте.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения