Руководители "Т Плюс" приняли участие в защите дипломных проектов выпускников самарского Политеха

Представители руководства Самарского филиала "Т Плюс" дали оценку дипломным проектам выпускников-энергетиков Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В состав экзаменационной комиссии вошли директор филиала Марат Феткуллов, главный инженер филиала Сергей Сабитов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
этом году свои итоговые работы представили 8 магистров и 34 бакалавра кафедры тепловых электрических станций. Темы дипломов самые разнообразные — от модернизации самарских теплоисточников (Самарской ГРЭС и Самарской ТЭЦ) до расширения Северодвинской ТЭЦ-2. Значительное внимание будущие энергетики уделили вопросам компенсации дефицита мощностей и усовершенствованию технологических процессов.
"Выпускники теплоэнергетического факультета СамГТУ показали высокий уровень дипломных работ. Отчасти это связано с тем, что многие ребята успели узнать производственные процессы изнутри, являясь участниками наших совместных проектов с университетом. Уверен, что эти молодые специалисты в будущем смогут внести свой вклад в развитие отрасли", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Т Плюс" активно сотрудничает с СамГТУ. Тесное взаимодействие позволяет студентам приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области энергетики.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения