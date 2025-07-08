Студент ТГУ разработал мобильный AR-исторический гид для музея университета

Когда-то в детстве студент Тольяттинского государственного университета Тимофей Альшин пытался взломать операционную систему своего планшета, чтобы получить возможность играть в заветные компьютерные игры. А уже будучи студентом, стал автором и разработчиком иммерсивного исторического AR-приложения "Наследие" эксклюзивно для музея ТГУ. О том, как детский интерес привел его в перспективную ИТ-сферу, Тимофей рассказал в интервью "Волга Ньюс".

— Расскажи немного о себе: сколько тебе лет, по какой специальности ты учишься? Почему выбрал именно этот вуз и это направление?

— Мне 20 лет. Я закончил третий курс ТГУ по направлению "Разработчик программного обеспечения". Выбрал его потому, что мне всегда были интересны цифровые технологии, было интересно возиться с кодом, решать различные сложные задачи по программированию. Можно сказать, что мое профессиональное обучение на ИТ-специальности было детерминировано. Еще в школе у меня у единственного в классе не было простенького смартфона на Android, но был iPad с операционной системой IOS. Она очень закрытая, а мне в силу возраста, конечно, хотелось играть в различные компьютерные игры. Поэтому я постоянно искал возможности, так сказать, взломать систему, чтобы скачать туда игры. И таким образом воспитал в себе интерес к программному обеспечению.

— Сложно было поступить в вуз?

— Я хорошо подготовился к ЕГЭ, поэтому поступить в университет было не сложно. Я сдал экзамены с хорошим запасом. И было приятно, что моя хорошая подготовка "окупилась" повышенной стипендией в 8 тысяч рублей в первом семестре. Хотелось бы, конечно, чтобы так было всегда. Но уже со второго семестра школьные заслуги остались в прошлом, и чтобы продолжать получать повышенную стипендию, пришлось прикладывать новые усилия.

— Что нравится в учебе? Какими достижениями уже можешь похвалиться?

— Мне нравится, что для хорошей учебы в ТГУ не нужно сидеть за учебниками сутки напролет, есть достаточно свободного времени и возможностей для саморазвития в своей сфере. К основным знаниям и теории, которую дают нам в вузе, я могу добавить полезной для меня практики. Так, я смог реализовать свой проект — мобильное приложение для музея ТГУ, своего рода гид с дополненной реальностью. С его помощью через камеру мобильного телефона можно рассматривать расширенную экспозицию, словно экспонаты физически находятся перед вами. Приложение позволяет не просто интерактивно, а скорее иммерсивно, то есть с полным погружением, изучать экспозицию музея.

— Как пришла идея такого приложения?

— На первом курсе у нас был предмет "Проектная деятельность". По сути первые несколько недель обучения мы только и делали, что придумывали какие-то свои идеи, планировали как их реализовать. Тогда я и предложил создать такое приложение. Эта задумка нашла поддержку. Более того, по итогам небольшого курса проектной деятельности получилось даже занять 1-е место, а впоследствии повторить этот успех и в конце второго курса.

— Почему приложение для музея?

— Наше приложение изначально позиционировалось как мобильный AR-исторический гид с целью культурно-патриотического воспитания. Но со временем наполеоновские амбиции столкнулись с реальностью. Тем не менее нам удалось реализовать большую часть своих идей. У нас действительно получилось AR-приложение с возможностью погружения.

— Сколько времени потребовалось на разработку, какие были сложности? Ты работал над приложением один или с командой?

— Приложение разрабатывалось достаточно долго именно потому, что была большая текучка кадров. Фактически на постоянной основе реализацией проекта занимался только я сам. Еще повезло с хорошим дизайнером. Он в первую же неделю разработал визуал приложения, который мы используем до сих пор. А вот программное обеспечение приложения и его техническая поддержка по-прежнему находятся в моей зоне ответственности. Я хотел бы довести проект до логического завершения в рамках музея, а потом передал бы все наработки молодым ребятам, которые придут учиться на наше направление. Все-таки по окончании вуза у меня не будет на это столько времени и возможностей. Уже сейчас у меня есть работа в сфере автоматизации производства, и я хотел бы развиваться в этом направлении.

— Как обучение на ИТ-специальности помогло в реализации твоей идеи?

— Мне очень помог преподаватель по дисциплине C Sharp Валерий Викторович Дружинкин. Он существенно повлиял на продвижение приложения. Благодаря ему я представил этот проект на Дне открытых дверей совместно с другими разработками ТГУ. Так о нем узнало гораздо больше людей.

Пока приложение в основном доступно для скачивания преподавателям и студентам университета, а также посетителям музея. Над тем, чтобы разместить его в каких-то магазинах приложений, мы еще работаем.

— У тебя уже есть задумки других разработок?

— Пока я планировал расширить экспозицию, представленную в приложении, а также подумать над возможным импортированием на операционную систему IOS.

— Кем видишь себя после окончания вуза? Куда хотелось бы пойти работать?

— Как я уже сказал, у меня есть работа в сфере автоматизации производства, и я планирую дальше развиваться в этом направлении.

— Что посоветуешь ребятам, которые только закончили школу и планируют получать ИТ-образование, например, в ТГУ?

— Если у вас есть желание остаться учиться в родном городе, чуть растянув свое детство, и при этом иметь достаточно времени на саморазвитие, то смело поступайте в ТГУ. А вот выбор направления для учебы нужно делать с головой на плечах. Важно понимать, зачем вам это направление. Сфера ИТ хотя и очень востребована сейчас, но рынок, как мне кажется, уже перегружен. Очень многие хотят стать ИТ-специалистом, а соответствующих вакансий пока мало. Поэтому существует большая конкуренция. И если вы хотите развиваться в этой сфере, то помимо профессиональных навыков важно уметь налаживать связи. Хорошие возможности для такого нетворкинга дает в том числе университет. Ведь выпускники ТГУ работают в самых разных компаниях в разных городах России.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.