В СамГТУ создали радиоуправляемый катер для отбора проб воды

Артем Гузанов с командой сокурсников с факультета машиностроения, металлургии и транспорта под руководством доцентов кафедры "Технология машиностроения, станки и инструменты" Альберта Галлямова и Михаила Якимова разработал управляемый, плавающий автоматический пробоотборник, сообщает пресс-служба СамГТУ. Он предназначен для решения задач экологического контроля загрязнений открытых водоемов возле железнодорожных путей. Проект реализуется по заказу индустриального партнера Политеха ОАО "РЖД".

Мониторинг состояния водных объектов - важная задача для обеспечения экологической безопасности и здоровья населения. В настоящее время забор проб воды производится либо с берега (ручным способом), либо с лодки. На эти технологически устаревшие процедуры затрачивается много времени и сил.

Артем Гузанов решил модернизировать эти процессы. Он создал мини-катер "Буревестник" на дистанционном управлении. Корпус изделия выполнен из стеклотканного композита. Внутри катера - электронная начинка, пробоотборник и емкость для проб. В отличие от существующих аналогов, политеховский аппарат набирает воду с помощью специального механизма.

"У пробоотборника есть два ролика, между которыми находится трубка, - поясняет студент. - При работе устройства двигатель вращает ролик, и трубка выходит наружу. С помощью пульта управления оператор с берега запускает помпу, и она набирает воду. После этого трубка сворачивается во внутренний отсек, катер возвращается на берег, емкость с водой передается в лабораторию".

Новый аппарат разгоняется до семи километров в час и поддерживает связь на дистанции до 500 метров.

Разработчики провели серию испытаний мини-катера, проверили его устойчивость в ветренную погоду (при высоте волны до 50 см и скорости ветра до 10 метров в секунду), протестировали механизм отбора проб и страховочный трос. Все испытания прошли успешно.

В настоящее время политеховцы планируют поэкспериментировать с новым корпусом катера - из штампованного пластика, провести приемочные испытания с индустриальным партнером и запустить производство.