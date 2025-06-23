В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии

Суммарно по итогам основного периода ЕГЭ 135 выпускников Самарской области получили 143 стобалльных результата: по русскому языку — 41, литературе — 28, математике профильного уровня — один, физике — 28, химии — 33, истории — шесть, обществознанию — три, биологии — три.

Среди стобалльников восемь выпускников получили 100 баллов по двум предметам. Это ребята из Самары и Тольятти, а также из Похвистнево, с. Большая Черниговка и ж-д станции Клявлино Клявлинского района.

Кампания ЕГЭ в этом году проводится более чем для 12 тыс. выпускников Самарской области. Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология — это значимые для развития Самарской области направления.

"Совсем скоро ребята получат свои результаты по иностранному языку и информатике. Это последние экзамены, после которых можно будет сделать выводы об итогах основного периода единого государственного экзамена в этом году. Результаты ЕГЭ, проведенных в резервные дни, наши выпускники получат не позднее 29 июня", — сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Пересдать один из выбранных выпускником экзаменов можно в дополнительные даты — 3 и 4 июля. Результаты пересдачи выпускники узнают не позднее 12 июля.