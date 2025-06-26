В Самаре наградили победителей стипендиальной программы для инженерных специальностей

Самара, 26 июня. Победителями инженерной стипендиальной программы стали 30 студентов и 15 научных сотрудников ведущих самарских вузов.

В конкурсе на стипендию участвовали студенты и научные сотрудники Самарского университета им. Королева, Самарского металлургического колледжа и СамГТУ, которые специализируются в металлургии и машиностроении. Стипендия учреждена министерством науки и высшего образования и министерством образования Самарской области совместно с благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова, акционера Самарского металлургического завода.

Церемония награждения прошла в самарском филиале Третьяковской галереи. Победители начнут получать выплаты с 1 сентября. Студенты-стипендиаты получат по 180 тыс. руб. (две выплаты по 90 тыс. руб.), а научные сотрудники - единовременную выплату 120 тыс. рублей.

Стипендиальная программа "Эмпатии" продолжает лучшие практики Самарского металлургического завода, направленные на повышение престижа технического образования. Такая поддержка стимулирует развитие высококвалифицированных молодых специалистов и повышает научно-технический потенциал целого региона.

"Самарский металлургический завод как крупное промышленное предприятие на протяжении всей своей деятельности всегда уделял достаточное внимание формированию кадрового потенциала и повышению престижа технического образования. В этом году благотворительный фонд нашего акционера Михаила Евгеньевича Шелкова в продолжение этой традиции запустил стипендиальную программу, направленную на поддержку студентов и научных сотрудников инженерных факультетов Самарского университета и Самарского технического университета, а также студентов и сотрудников Самарского металлургического колледжа. Мы очень надеемся, что в будущем эти талантливые молодые люди станут частью профессионального коллектива нашего завода", - отметил Михаил Спичак, генеральный директор Самарского металлургического завода.

Эксперты министерства образования и науки Самарской области оценивали академические результаты, педагогическую активность и видеоматериалы, в которых конкурсанты могли раскрыть личные достижения и получить дополнительные баллы.

Марк Шлеенков, министр науки и высшего образования Самарской области, сообщил: "Это наш первый опыт организации конкурсных мероприятий совместно с Благотворительным фондом "Эмпатия". Сегодня мы должны сосредоточить ресурсы на поддержке перспективных исследований и разработок, на закреплении талантливой молодежи в регионе - в университетах, научных организациях, на предприятиях. Уверен, что победа сегодняшних студентов в этом конкурсе будет способствовать становлению их как будущих специалистов, готовых к решению важных технологических задач".

"Сегодня экономикой нашего региона востребованы специалисты инженерно-технического направления. Стипендиальная программа - это хорошая мотивация для тех, кто выбрал в качестве профессии сферу металлургии и машиностроения. Поздравляю стипендиатов и их наставников с успешным прохождением отбора", - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

После награждения стипендиатов пригласили на Самарский металлургический завод, где им продемонстрировали производственные мощности и уникальное оборудование. Гости посетили прокатный цех №2 и кузнечно-прессовый цех №59.

Прокатное производство СМЗ поставляет алюминиевые рулоны, ленты, листы и плиты практически во все отрасли и за рубеж. СМЗ - единственный в России и СНГ производитель алюминиевой ленты для пищевых банок и консервной тары.

Могучие прессы мощностью от 12 тыс. до 75 тыс. тонна-сил позволяют выпускать широкий ассортимент экструзионной продукции. Прутки, профили и панели СМЗ традиционно используются производителями современного наземного, воздушного и водного транспорта. Кузнечное производство располагает комплексом кузнечного оборудования, которое позволяет изготавливать методом горячей деформации крупногабаритные поковки и штамповки из алюминиевых сплавов.