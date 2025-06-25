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Образование Общество

25 студентов тольяттинских ссузов завершили производственную практику в компании "Транспорт будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производственную практику в "Транспорте будущего" проходили студенты тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства, колледжа креативных индустрий и предпринимательства, электротехнического и социально-экономического колледжей, а также Лаишевского технико-экономического техникума (Татарстан).

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

На производственной площадке студенты получили хороший практический опыт работы на современном предприятии. Ежедневно ребята знакомились с различными этапами производства беспилотников, осваивая профессии под руководством квалифицированных специалистов компании. Индивидуальные планы по практикам позволили каждому студенту лучше узнать будущие профессии.  Для тех, кто выбрал профессию вне инженерии, также были открыты возможности в "Транспорте будущего". Так, студенты юридического факультета проходили стажировку в кадровой службе, работая над соблюдением трудового законодательства и распределением документов.

"Программа производственного обучения направлена на развитие профессиональных навыков будущих специалистов, привлечение талантливых выпускников и создание условий для последующего трудоустройства. "Транспорт будущего" стремится поддерживать образовательные инициативы, развивает программы профессионального роста для молодежи, сотрудничает с вузами и ссузами. Надеемся, в перспективе молодые специалисты станут частью нашей команды", — отметил генеральный директор компании "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.

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