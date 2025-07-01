16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" поздравил выпускников образовательных учреждений Тольятти Самарский политех вошел в топ-15 вузов-участников всероссийского конкурса "Стартап как диплом" На портале "Госуслуги" стартовала приемная кампания в вузы Авито стал партнером летней школы AIRI по искусственному интеллекту В Самаре наградили победителей стипендиальной программы для инженерных специальностей

Образование Общество

"Тольяттиазот" поздравил выпускников образовательных учреждений Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ТОАЗа поздравили выпускников ссузов-партнеров и подшефных школ Тольятти, а также приняли участие в торжественном чествовании лучших студентов учреждений среднего профессионального образования.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Ключевым партнером в вопросах подготовки кадров для компании является Тольяттинский химико-технологический колледж (ТХТК). Здесь обучают механиков, технологов, слесарей и лаборантов. Все эти специальности задействованы в химическом производстве. В настоящее время в "Тольяттиазоте" работает более 300 выпускников колледжа, ежегодно практику и стажировку проходят порядка 150 студентов.

В рамках сотрудничества ТОАЗа и ТХТК действует стипендиальная программа, предполагающая ряд преимуществ для абитуриентов. При заключении целевого договора студентам выплачивается повышенная стипендия от предприятия, предоставляется возможность прохождения практики, оплачиваемой стажировки и дополнительного обучения. Программой предусмотрено также предоставление служебного жилья и гарантированное трудоустройство.

Студентов еще одного колледжа, с которым у компании сложились партнерские отношения, — Тольяттинского политехнического — сотрудники "Тольяттиазота" поздравили на городском празднике "Золотые кадры Тольятти". Корпоративные подарки от предприятия получили 65 выпускников, окончивших учебное заведение с отличием.

ТОАЗ отметил также выпускников инженерно-технических классов образовательных учреждений Тольятти, которые действуют при поддержке компании. Подарки вручили ученикам гимназии № 35, школы № 41, кадетской школы № 55, лицея № 60 и школы № 25.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":

"В "Тольяттиазоте" понимают, насколько важно поддерживать молодежь и помогать получать качественное образование. Сотрудничество с молодым поколением — это инвестиция в будущее химической отрасли. Наша цель заключается в демонстрации школьникам и студентам возможностей, которые открывает работа на предприятии большой химии, и привлечении перспективных кадров в команду ТОАЗа".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3