"Тольяттиазот" поздравил выпускников образовательных учреждений Тольятти

Сотрудники ТОАЗа поздравили выпускников ссузов-партнеров и подшефных школ Тольятти, а также приняли участие в торжественном чествовании лучших студентов учреждений среднего профессионального образования.
Ключевым партнером в вопросах подготовки кадров для компании является Тольяттинский химико-технологический колледж (ТХТК). Здесь обучают механиков, технологов, слесарей и лаборантов. Все эти специальности задействованы в химическом производстве. В настоящее время в "Тольяттиазоте" работает более 300 выпускников колледжа, ежегодно практику и стажировку проходят порядка 150 студентов.
В рамках сотрудничества ТОАЗа и ТХТК действует стипендиальная программа, предполагающая ряд преимуществ для абитуриентов. При заключении целевого договора студентам выплачивается повышенная стипендия от предприятия, предоставляется возможность прохождения практики, оплачиваемой стажировки и дополнительного обучения. Программой предусмотрено также предоставление служебного жилья и гарантированное трудоустройство.
Студентов еще одного колледжа, с которым у компании сложились партнерские отношения, — Тольяттинского политехнического — сотрудники "Тольяттиазота" поздравили на городском празднике "Золотые кадры Тольятти". Корпоративные подарки от предприятия получили 65 выпускников, окончивших учебное заведение с отличием.
ТОАЗ отметил также выпускников инженерно-технических классов образовательных учреждений Тольятти, которые действуют при поддержке компании. Подарки вручили ученикам гимназии № 35, школы № 41, кадетской школы № 55, лицея № 60 и школы № 25.
Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":
"В "Тольяттиазоте" понимают, насколько важно поддерживать молодежь и помогать получать качественное образование. Сотрудничество с молодым поколением — это инвестиция в будущее химической отрасли. Наша цель заключается в демонстрации школьникам и студентам возможностей, которые открывает работа на предприятии большой химии, и привлечении перспективных кадров в команду ТОАЗа".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения