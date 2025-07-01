"Тольяттиазот" поздравил выпускников образовательных учреждений Тольятти

Сотрудники ТОАЗа поздравили выпускников ссузов-партнеров и подшефных школ Тольятти, а также приняли участие в торжественном чествовании лучших студентов учреждений среднего профессионального образования.

Ключевым партнером в вопросах подготовки кадров для компании является Тольяттинский химико-технологический колледж (ТХТК). Здесь обучают механиков, технологов, слесарей и лаборантов. Все эти специальности задействованы в химическом производстве. В настоящее время в "Тольяттиазоте" работает более 300 выпускников колледжа, ежегодно практику и стажировку проходят порядка 150 студентов.

В рамках сотрудничества ТОАЗа и ТХТК действует стипендиальная программа, предполагающая ряд преимуществ для абитуриентов. При заключении целевого договора студентам выплачивается повышенная стипендия от предприятия, предоставляется возможность прохождения практики, оплачиваемой стажировки и дополнительного обучения. Программой предусмотрено также предоставление служебного жилья и гарантированное трудоустройство.

Студентов еще одного колледжа, с которым у компании сложились партнерские отношения, — Тольяттинского политехнического — сотрудники "Тольяттиазота" поздравили на городском празднике "Золотые кадры Тольятти". Корпоративные подарки от предприятия получили 65 выпускников, окончивших учебное заведение с отличием.

ТОАЗ отметил также выпускников инженерно-технических классов образовательных учреждений Тольятти, которые действуют при поддержке компании. Подарки вручили ученикам гимназии № 35, школы № 41, кадетской школы № 55, лицея № 60 и школы № 25.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":

"В "Тольяттиазоте" понимают, насколько важно поддерживать молодежь и помогать получать качественное образование. Сотрудничество с молодым поколением — это инвестиция в будущее химической отрасли. Наша цель заключается в демонстрации школьникам и студентам возможностей, которые открывает работа на предприятии большой химии, и привлечении перспективных кадров в команду ТОАЗа".