Самарская область отмечена на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" за вклад в повышение цифровой грамотности

В Калуге завершился VI Всероссийский форум "Цифровая эволюция". Основной темой дискуссий стало развитие государственных цифровых платформ под девизом "Государство для людей. Эволюция типовых облачных решений и цифровых сервисов". Делегация из Самарской области приняла участие в форуме. Участниками стали 939 человек из 81 региона страны. Среди делегатов 818 человек — экспертное сообщество, представители органов федеральной, региональной и муниципальной власти, а также подведомственных учреждений, некоммерческих, научных, образовательных и общественных организаций, бизнес-сообществ.

"В центре внимания нашего форума по-прежнему будут сервисы по таким важнейшим направлениям, как социальная поддержка, социальное обслуживание, экология, транспорт, ЖКХ, строительство, торговля и многие другие направления работы органов власти. Впервые мы вносим на рассмотрение для участников форума внедрение цифровой платформы, обеспечение работы Фонда "Защитники Отечества" и самый важный вопрос — переход на проактивное назначение мер поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей", — отметил Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В течение двух дней делегаты обсуждали доступность сервисов в разных сферах жизни, делились практиками и решениями в области предоставления цифровых услуг. Были проведены три пленарных заседания: "Цифровая трансформация услуг и отраслей", "Цифровая трансформация Фонда "Защитники Отечества": от теории к практике" и "Инклюзивные технологии для ликвидации цифрового неравенства людей с ограниченными возможностями здоровья". Спикеры обсудили вопросы повышения доступности электронных госуслуг, внедрения инновационных технологий и инструментов повышения уровня удовлетворенности людей качеством предоставляемых сервисов, меры поддержки, которые созданы для участников СВО и их семей и базовые принципы, и примеры универсального дизайна, проблематику доступности государственных сайтов и необходимые правовые, организационные и технические решения.

В рамках форума были подведены итоги всероссийских образовательных проектов "Урок цифры", "Цифровой ликбез" и "День цифры" за 2024–2025 учебный год. Самарская область стала одним из 48 награжденных регионов за вклад в повышение цифровой грамотности. "Поддержка престижа ИТ-специальностей, воспитание в талантливой молодежи интереса к передовым технологиям, создание среды, в которой специалистам будет комфортно жить и творить — именно так видят лидеры нашей страны задачу ускорения цифровизации государства и это именно тот принцип, которым мы руководствуемся в нашей работе, — рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин, возглавлявший делегацию от Самарской области, которому были вручены награды для руководителя региона и министра. — Для меня и каждого из моих коллег высокая честь, что престижный федеральный форум высоко оценил вклад Самарской области в дело развития благотворной среды для создания цифровых технологий, профориентации и цифрового развития школьников".

