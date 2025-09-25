16+
Образование Общество

Выпускница самарского центра "Вега" — в числе победителей международной олимпиады по экологии в Сириусе

СИРИУС. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата (IOCE) завершилась на федеральной территории "Сириус". IOCE — единственная в мире очная олимпиада, посвященная вопросам изменения климата и проблемам экологии.

Фото: ОЦ "Сириус"

В этом году олимпиада объединила 39 участников из 11 стран мира: России, Беларуси, Джибути, Бангладеша, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Коста-Рики, Таджикистана. Победителем в общекомандном зачете стала сборная России. Второе место — у команды Индии, бронзу завоевали Катар и Республика Джибути.

В составе российской сборной вошли победители и призеры олимпиад по экологии, биологии, географии и другим дисциплинам, участники научно-практических конференций, а также программ Образовательного центра "Сириус", в том числе, Всероссийской научно-технологической программы "Большие вызовы". В личном зачете у российских школьников две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Выпускница регионального центра "Вега" Полина Егорова стала бронзовым призером олимпиады в личном зачете.

"Интерес к вопросам изменения климата и экологическим проблемам начался с профильных смен "Вега", которые были направлены на подготовку к всероссийской олимпиаде школьников по экологии. "Вега" не только пробудила во мне интерес к экологии, но и впервые погрузила меня в мир фундаментальной и экспериментальной химии. Мои первые научно-исследовательские инициативы в области экологии прошли проверку под руководством Евгения Корчикова, кандидата биологических наук и доцента кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени Королева. В рамках образовательных программ в "Веге" он помогал мне в разработке научно-исследовательских работ в области экологии", — рассказывает школьница.

В будущем Полина планирует реализовывать образовательные проекты, чтобы как можно больше ребят заинтересовались экологией.

