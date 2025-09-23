Самарское минимущества выходит из учредителей Международного института рынка

Министерство имущественных отношений Самарской области выходит из состава учредителей АНО Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка". Соответствующее распоряжение от 22 сентября подписано вице-губернатором Михаилом Смирновым.

В документе указывается, что решение принято в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом "О некоммерческих организациях", региональным законом "О порядке управления и распоряжения собственностью СО.

На момент публикации информацию о причине выхода и о том, кто заменит ведомство в составе учредителей, в минимущества и МИРе получить не удалось.

Международный институт рынка был основан в 1994 году. Учредителями выступали правительство Самарской области, АвтоВАЗ и ряд физлиц во главе с ректором вуза Вадимом Чумаком. Вуз создавался для решения проблем нехватки квалифицированных специалистов в регионе. С 2004 г. он имел статус базового уполномоченного вуза правительства Самарской области по подготовке и переподготовке государственных и муниципальных служащих.

В 2017 г. МИР сменил организационно-правовую форму с частного образовательного учреждения на автономную некоммерческую организацию. По данным сайта вуза, сейчас его учредителями выступают минимущества региона, Вадим Чумак, Александр Быков, Виктор Дровянников, Владимир Рамзаев и Владимир Хитров.