Образование Общество

Самарское минимущества выходит из учредителей Международного института рынка

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство имущественных отношений Самарской области выходит из состава учредителей АНО Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка". Соответствующее распоряжение от 22 сентября подписано вице-губернатором Михаилом Смирновым.

В документе указывается, что решение принято в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом "О некоммерческих организациях", региональным законом "О порядке управления и распоряжения собственностью СО.

На момент публикации информацию о причине выхода и о том, кто заменит ведомство в составе учредителей, в минимущества и МИРе получить не удалось.

Международный институт рынка был основан в 1994 году. Учредителями выступали правительство Самарской области, АвтоВАЗ и ряд физлиц во главе с ректором вуза Вадимом Чумаком. Вуз создавался для решения проблем нехватки квалифицированных специалистов в регионе. С 2004 г. он имел статус базового уполномоченного вуза правительства Самарской области по подготовке и переподготовке государственных и муниципальных служащих.

В 2017 г. МИР сменил организационно-правовую форму с частного образовательного учреждения на автономную некоммерческую организацию. По данным сайта вуза, сейчас его учредителями выступают минимущества региона, Вадим Чумак, Александр Быков, Виктор Дровянников, Владимир Рамзаев и Владимир Хитров.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

