Самарских школьников приглашают в Школу юного тележурналиста

Школа юного тележурналиста Самарского университета им. академика С. П. Королёва приглашает сделать первый шаг в профессию. Слушатели получают возможность не только познакомиться с основами журналистики, но и получить первый практический навык формирования и редактирования материалов, попробовать себя в качестве телеведущего, оператора, режиссера монтажа.

Занятия в ШЮТЖ проводят преподаватели кафедры теории и истории журналистики и представители журналистского сообщества Самары. Учащимся оказывается помощь в подготовке к творческому экзамену и оформлении творческого досье.

В программу обучения входят: основы творческой деятельности тележурналиста (создание журналистского текста, литературное редактирование, работа с микрофоном, владение техникой интервью, работа диктора и ведущего программ и т. д.), основы операторского мастерства (знакомство с видеокамерой, с видеосъемкой — ракурс, баланс, свет, цвет, звук и т. д.), основы режиссуры монтажа (знакомство с приемами монтажа) и фотожурналистики, радиожурналистики, интернет-журналистики, верстка учебной газеты и многое другое.

Для слушателей проводятся экскурсии на телекомпании города, редакции газет и в типографии. В Школу приглашаются журналисты самарских СМИ, которые читают лекции, проводят интересные беседы и практические занятия.

Учащиеся ШЮТЖ принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: открытом творческом конкурсе юных корреспондентов и литераторов: "Спешите делать добро!"; в городском конкурсе "Внуки Великой Победы"; областном конкурсе "Мир в объективе"; Всероссийском конкурсе "Дельфийские игры"; Всероссийском конкурсе имени Циолковского "Меня оценят в 21 веке"; Международном конкурсе школьных изданий под эгидой ЮНЕСКО "Школьный формат"; региональных и областных конкурсах по фото- и видеотворчеству. Принимали активное участие в работе Межрегионального фестиваля "Журналюгин".

Впервые свои двери Школа юного тележурналиста открыла в феврале 2008 года. За это время здесь прошли подготовку более 220 человек, большинство из которых поступили в Самарский университет по направлениям "Журналистика" и "Телевидение". Для некоторых из них Школа стала стартовой площадкой для поступления в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Среди выпускников есть и свои "звездочки": радиожурналист Дарья Мухина (ГТРК, Москва), журналист Диляра Сабирзянова ("Татаринформ", Казань), операторы Сергей Овсянников и Александр Кузьмин (ГТРК "Самара"), Данил Рябчиков (РЕН ТВ, Москва), Валерий Афримович ("Высшие курсы сценаристов и режиссеров им. Г. Н. Данелии, Москва) и другие.

Занятия проводятся по субботам, дополнительно два часа в неделю учащиеся могут использовать для редактирования журналистских текстов, верстки газет, монтажа сюжетов. По окончании обучения выдается сертификат.