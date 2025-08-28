16+
Образование Общество

В рамках проекта "Профессионалитет" в Самарской области стартует обучение в новых образовательно-производственных центрах

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
1 сентября в Самарской области состоится открытие двух новых кластеров федерального проекта "Профессионалитет" на базе тольяттинских колледжей. В программу мероприятий включены встречи с индустриальными партнерами, родительские собрания и экскурсии на опорные предприятия.

Фото: ЦПО Самарской области

На базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа создан второй в регионе кластер в сфере "Образование". Он объединил восемь колледжей и техникумов и более 20 работодателей. Опорным работодателем другого кластера, созданного на базе Тольяттинского машиностроительного колледжа и объединившего еще шесть организаций СПО, стало АО "АвтоВАЗ".

С учетом открывающихся 1 сентября кластеров в Самарской области их будет работать уже семь. Реализация проекта началась в 2022 году, и теперь в него вовлечены более половины колледжей и техникумов региона. Только в этом году на программы "Профессионалитета" поступили почти 4 тысячи первокурсников, а общий контингент студентов в новом учебном году превысит 7,5 тысяч человек.

Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

"Осенью этого года мы отмечаем значимую для отечественной системы СПО дату — ей исполняется 85 лет. С уверенностью можно говорить о том, что по всей стране и в Самарской области в частности вырос интерес к программам подготовки учреждений СПО, растет количество заявлений на прием в колледжи и техникумы. Во многом этому способствует федеральный проект "Профессионалитет", целью которого стала консолидация системы образования с потребностями отраслей экономики", — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В следующем году в Самарской области откроются еще три новых кластера среднего профессионального образования. Новыми участниками станут Тольяттинский химико-технологический колледж ("Химическая отрасль"), Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной ("Клиническая и профилактическая медицина") и Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна ("Туризм и сфера услуг").

Проект "Профессионалитет" с 2025 года вошел в состав национального проекта "Молодежь и дети". Он реализует отраслевой подход и обеспечивает тесное взаимодействие организаций СПО с предприятиями реального сектора экономики. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, обновлении инфраструктуры и планировании кадровых потребностей, что повышает конкурентоспособность выпускников и производительность труда.

