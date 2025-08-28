В Самаре выбрали организаторов школьного питания на новый учебный год

Накануне нового учебного года во всех муниципальных школах, гимназиях и лицеях Самары определились организаторы горячего питания для детей, сообщает мэрия города. Большую часть учреждений (54%) будут обслуживать ООО "Кировский комбинат школьного питания" (44 школы) и ООО "Комбинат школьного питания" (37 школ), еще девять самарских компаний будут обслуживать оставшиеся 70 школ.

Качество приготовленных блюд будет контролировать не только бракеражная комиссия, в которую входят представители родительского комитета и Роспотребнадзор, но и совместные комиссии департамента образования и департамента экономического развития, инвестиций и торговли, в том числе в специализированных лабораториях.

"Для учеников начальных, средних и старших классов разработано стандартное 12-дневное цикличное меню. Оно составлено с учетом возрастных категорий и согласовано по калорийности и объему порций с Роспотребнадзором. На завтраки будем давать, к примеру, омлет, молочные каши, сырники, запеканку, яйца, творог, фрукты, соки и напитки из черной смородины, клюквы и сухофруктов. На обеды - традиционные мясные, куриные или рыбные супы, голубцы, рыбу, мясные или куриные котлеты, колбаски, эксклюзивные куриные "гнездышки". Также в этом году повара предложат ребятам сырные супы", - рассказала генеральный директор ООО "Комбинат школьного питания" Татьяна Аврискина.

В новом учебном году бесплатное горячее питание по-прежнему будут получать ученики 1-4 классов, дети из семей участников специальной военной операции, многодетных и социально незащищенных семей, дети с ОВЗ и другие льготные категории.

Отметим, что информация об организации питания в каждой конкретной школе Самары доступна на ее официальном сайте в разделе "Организация питания". У всех школ данный раздел будет обновлен до 1 сентября.