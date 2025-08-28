16+
Образование Общество

В Самаре выбрали организаторов школьного питания на новый учебный год

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне нового учебного года во всех муниципальных школах, гимназиях и лицеях Самары определились организаторы горячего питания для детей, сообщает мэрия города. Большую часть учреждений (54%) будут обслуживать ООО "Кировский комбинат школьного питания" (44 школы) и ООО "Комбинат школьного питания" (37 школ), еще девять самарских компаний будут обслуживать оставшиеся 70 школ.

Качество приготовленных блюд будет контролировать не только бракеражная комиссия, в которую входят представители родительского комитета и Роспотребнадзор, но и совместные комиссии департамента образования и департамента экономического развития, инвестиций и торговли, в том числе в специализированных лабораториях.

"Для учеников начальных, средних и старших классов разработано стандартное 12-дневное цикличное меню. Оно составлено с учетом возрастных категорий и согласовано по калорийности и объему порций с Роспотребнадзором. На завтраки будем давать, к примеру, омлет, молочные каши, сырники, запеканку, яйца, творог, фрукты, соки и напитки из черной смородины, клюквы и сухофруктов. На обеды - традиционные мясные, куриные или рыбные супы, голубцы, рыбу, мясные или куриные котлеты, колбаски, эксклюзивные куриные "гнездышки". Также в этом году повара предложат ребятам сырные супы", - рассказала генеральный директор ООО "Комбинат школьного питания" Татьяна Аврискина.

В новом учебном году бесплатное горячее питание по-прежнему будут получать ученики 1-4 классов, дети из семей участников специальной военной операции, многодетных и социально незащищенных семей, дети с ОВЗ и другие льготные категории. 

Отметим, что информация об организации питания в каждой конкретной школе Самары доступна на ее официальном сайте в разделе "Организация питания". У всех школ данный раздел будет обновлен до 1 сентября. 

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

