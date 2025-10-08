16+
Образование Общество

Стартовал юбилейный сезон Всероссийского конкурса "Спутник"

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" для школьников 7–11 классов. Именно этот день принято считать началом практической космонавтики — в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли.

Фото: Ольга Жаркова

Десятый сезон проекта — продолжение большой и интересной истории.

За десятилетие своего существования "Спутник" собрал вокруг себя сообщество единомышленников — более 65 тыс. участников со всей России и других стран, среди которых: Турция, Казахстан, Беларусь. Будучи финалистом конкурса, школьник получит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, сможет посетить уникальные лаборатории Самарского университета им. Королёва, а отправится в МДЦ "Артек".

"Спутник" состоит из четырех последовательных этапов. Чтобы стать участником конкурса, школьнику необходимо до 24 ноября 2025 года зарегистрироваться на сайте sputnikssau.ru и пройти входное тестирование. Далее следует второй этап — создание научной работы в рамках заданных направлений: ракетостроение и космос, космические аппараты, авиастроение, робототехника и мехатроника, информационные технологии, аэрокосмические энергоустановки. По результатам второго этапа формируется список финалистов, которые получают все возможности конкурса: 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, экскурсии по лабораториям Самарского университета им. Королёва и путевка в МДЦ "Артек".

"С каждым годом трансформировать программу становится всё сложнее, но наша команда успешно справляется с этой задачей. У каждого сезона "Спутника" свой фирменный почерк, юбилейный не станет исключением.

В этом году мы делаем акцент на открытом общении участников с экспертами. Теперь ребята могут задавать вопросы в специальных рабочих чатах и получать ответы не просто от компетентных специалистов, а от тех, кто впоследствии будет оценивать их конкурсные работы. На третьем этапе конкурса также ожидаются изменения. Мы планируем расширить программу, чтобы показать финалистам со всей страны возможности Самарского университета им. Королёва, познакомить их с нашим городом и теми перспективами, которые открываются перед школьниками в Самаре. Больше экскурсий, лекций, практических занятий и встреч с экспертами космической отрасли — это прямой запрос от финалистов прошлых лет. Решить эту большую и интересную задачу в юбилейный сезон — наш главный приоритет", — поделился начальник управления формирования и сопровождения контингента, руководитель Всероссийского конкурса "Спутник" Сергей Горяинов.

Подробнее о конкурсе можно узнать в официальной группе ВКонтакте.

