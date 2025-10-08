Опубликована архитектура деловой программы XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

На официальном сайте XIII международного спортивного форума "Россия- спортивная держава", который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована архитектура деловой программы.
Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.
Архитектура деловой программы Форума утверждена организационным комитетом под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Деловая программа XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в этом году выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта, как на национальном, так и на международном уровнях. Убежден, что Форум станет площадкой для конструктивного диалога по стратегическому развитию не только профессионального, но и массового спорта", — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.
Деловая составляющая Форума структурирована в четырех ключевых смысловых блоках:
- О спорт — ты мир. Международное сотрудничество;
- Экосистема;
- Создавая новый образ спорта;
- Спорт и общество.
В рамках форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта.
Деловая программа форума "Россия — спортивная держава" будет компактной и ориентированной на практические результаты. Особое внимание уделено международной повестке и прикладному эффекту каждой дискуссии.
"Совместно с Фондом "Росконгресс" мы провели детальный анализ и доработку деловой программы форума. В этом году поступило около 90 предложений по проведению тематических сессий, и на текущий момент мы отобрали 35 тем, сделав акцент на качестве и практической значимости каждой. Особое внимание уделяем уровню спикеров, содержательности дискуссий и их прикладному эффекту для отрасли", — отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя организационного комитета Михаил Дегтярев.
По словам главы ведомства, ключевым событием форума станет пленарное заседание, посвященное роли спорта в развитии общества и международного сотрудничества.
"В программе также впервые состоится встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии. В целом значительная часть дискуссий будет посвящена международной спортивной повестке и укреплению позиций России в мировом спортивном сообществе", — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Деловая программа также включает совместное заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Белоруссии.
Помимо традиционных видов спорта, внимание на Форуме уделено и развитию инновационных видов спорта: на РСД-2025 состоится открытый урок "Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня", вида спорта, который сочетает цифровую и физическую активности.
Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.
Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте форума в разделе "СМИ".
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.