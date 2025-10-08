16+
Спорт

Опубликована архитектура деловой программы XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На официальном сайте XIII международного спортивного форума "Россия- спортивная держава", который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована архитектура деловой программы.

Фото: "Волжская коммуна"

Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.

Архитектура деловой программы Форума утверждена организационным комитетом под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Деловая программа XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в этом году выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта, как на национальном, так и на международном уровнях. Убежден, что Форум станет площадкой для конструктивного диалога по стратегическому развитию не только профессионального, но и массового спорта", — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.

Деловая составляющая Форума структурирована в четырех ключевых смысловых блоках:

  • О спорт — ты мир. Международное сотрудничество;
  • Экосистема;
  • Создавая новый образ спорта;
  •  Спорт и общество.

В рамках форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта.

Деловая программа форума "Россия — спортивная держава" будет компактной и ориентированной на практические результаты. Особое внимание уделено международной повестке и прикладному эффекту каждой дискуссии.

"Совместно с Фондом "Росконгресс" мы провели детальный анализ и доработку деловой программы форума. В этом году поступило около 90 предложений по проведению тематических сессий, и на текущий момент мы отобрали 35 тем, сделав акцент на качестве и практической значимости каждой. Особое внимание уделяем уровню спикеров, содержательности дискуссий и их прикладному эффекту для отрасли", — отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя организационного комитета Михаил Дегтярев.

По словам главы ведомства, ключевым событием форума станет пленарное заседание, посвященное роли спорта в развитии общества и международного сотрудничества.

"В программе также впервые состоится встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии. В целом значительная часть дискуссий будет посвящена международной спортивной повестке и укреплению позиций России в мировом спортивном сообществе", — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Деловая программа также включает совместное заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Белоруссии.

Помимо традиционных видов спорта, внимание на Форуме уделено и развитию инновационных видов спорта: на РСД-2025 состоится открытый урок "Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня", вида спорта, который сочетает цифровую и физическую активности.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте форума в разделе "СМИ".

