16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерине Мизулиной пришла жалоба из Самары на "средневзвешенную" оценку В Самаре 26 сентября распределят свободные места в детсады Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей Авито Услуги: жители Самары активно учат восточные языки Выпускница самарского центра "Вега" - в числе победителей международной олимпиады по экологии в Сириусе

Образование Общество

Екатерине Мизулиной пришла жалоба из Самары на "средневзвешенную" оценку

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 165
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Члену Общественной палаты РФ и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной жалуются школьники. Одно из опубликованных ей писем пришло от ученика из Самары.

"У нас в городе Самара уже третий год взвешенная система оценивания, никаких согласий не было. "Домашки", ответы на уроке оцениваются малым количеством баллов, а от самостоятельных и контрольных зависит оценка за триместр. Схожая система с ЕГЭ. Не особо важно, как ты учишься в течение 10 и 11 класса, самое главное как ты сдашь ЕГЭ. И тут также: не особо важно, как ты делаешь домашнее задание или работаешь на уроке, самое главное написать хорошо контрольную", — гласит письмо.

Екатерина Мизулина прокомментировала: "Много писем по поводу средневзвешенной оценки. Мнения разные". Ранее глава Лиги безопасного интернета рассказала, что "взбунтовались" родители школьников из Тюмени, где с 1 сентября стали вводить средневзвешенную оценку. Как рассказывает Екатерина Мизулина, авторы считают, что нововведения должны мотивировать детей на учебу. Но родители волнуются, что новая система, наоборот, испортит успеваемость ученикам.

"Больше всего мам и пап возмутило то, что в школах не посоветовались с ними, когда принимали это решение. Некоторые заявляют о том, что в школах принуждали подписать согласие на введение системы. Сейчас они массово собирают подписи за отмену средневзвешенной оценки. А также пишут обращения в  прокуратуру, Рособрнадзор, Министерство просвещения", — рассказывала Екатерина Мизулина о ситуации в Тюмени.

Екатерина Мизулина не раз обращала внимание на Самару, а в 2024 г. она даже приезжала в город и проводила встречу со школьниками и студентами. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5