Екатерине Мизулиной пришла жалоба из Самары на "средневзвешенную" оценку

Члену Общественной палаты РФ и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной жалуются школьники. Одно из опубликованных ей писем пришло от ученика из Самары.

"У нас в городе Самара уже третий год взвешенная система оценивания, никаких согласий не было. "Домашки", ответы на уроке оцениваются малым количеством баллов, а от самостоятельных и контрольных зависит оценка за триместр. Схожая система с ЕГЭ. Не особо важно, как ты учишься в течение 10 и 11 класса, самое главное как ты сдашь ЕГЭ. И тут также: не особо важно, как ты делаешь домашнее задание или работаешь на уроке, самое главное написать хорошо контрольную", — гласит письмо.

Екатерина Мизулина прокомментировала: "Много писем по поводу средневзвешенной оценки. Мнения разные". Ранее глава Лиги безопасного интернета рассказала, что "взбунтовались" родители школьников из Тюмени, где с 1 сентября стали вводить средневзвешенную оценку. Как рассказывает Екатерина Мизулина, авторы считают, что нововведения должны мотивировать детей на учебу. Но родители волнуются, что новая система, наоборот, испортит успеваемость ученикам.

"Больше всего мам и пап возмутило то, что в школах не посоветовались с ними, когда принимали это решение. Некоторые заявляют о том, что в школах принуждали подписать согласие на введение системы. Сейчас они массово собирают подписи за отмену средневзвешенной оценки. А также пишут обращения в прокуратуру, Рособрнадзор, Министерство просвещения", — рассказывала Екатерина Мизулина о ситуации в Тюмени.

Екатерина Мизулина не раз обращала внимание на Самару, а в 2024 г. она даже приезжала в город и проводила встречу со школьниками и студентами.