Екатерина Мизулина встретилась с самарскими студентами

Член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прибыла в Самару, где она проводит встречи со студентами и школьниками. Мизулина регулярно приезжает в разные города страны и общается с молодежью, узнавая проблемы и волнующие вопросы.

На этот раз глава ГЛИ собрала полный зал в третьем корпусе Самарского университета: ребята начали собираться за час до мероприятия и с ажиотажем обсуждали предстоящую встречу и даже вспоминали мемы с Екатериной Мизулиной. Кстати, ее спросили про отношение к мемам. Она ответила, что против мемов с ней ничего не имеет, наоборот, это приводит к ней аудиторию.

"Всем весело, все смотрят. А потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах. И те, кто это делает, иногда может делал с целью негатива, но они недооценивают этот эффект. И большое им спасибо за то, что они это делают. Некоторые из мемов просто классные, они вызывают хохот. Я вообще очень легкий человек. Очень люблю юмор и всегда здоровый юмор приветствую", — отметила глава ЛБИ.

Впрочем, студенты задавали и очень серьезные вопросы — например, почему не принимают закон "О домашнем насилии". Как отмечает Екатерина Мизулина, большая часть предлагаемых норм уже есть в законодательстве РФ.

"Другой вопрос, связан с тем, почему они не применяются, почему полиция не возбуждает дела, не привлекает к ответственности, - добавила она. - И чаще всего это происходит потому, что женщина, которую избили, написала заявление, вызвала полицию. А нас следующий день она идет в полицию и забирает это заявление. И говорит: "Не надо моего сажать".

Екатерина Мизулина отмечает, что нужно менять женское сознание. Она также рекомендует добиваться привлечения к ответственности за избиения и требовать защиты.

Коснулась спикер и непосредственно темы безопасности в интернете.

"Долгое время госкорпорации были обязаны публиковать всю информацию, в том числе об объектах критической инфраструктуры. И сейчас это, конечно, дало обратный результат, потому что вся эта информация известна, в том числе — и недоброжелателям. И поэтому не стоит удивляться, отчего они так хорошо знают, куда присылать беспилотники", — говорит Екатерина Мизулина.

Данные в интернете иногда вредят и отдельным ребятам.

"Иногда девочки мне жалуются на угрозы от преследователей, что их поджидают в местах, где они проживают из-за того, что их просто легко найти, что это крайне доступно", — говорит Екатерина Мизулина.

Она отдельно отмечает, что, бывает, что к тяжелым последствиям приводит и то, что школьники или студенты сами размещают много информации о себе в соцсетях. Например, нередко ребята в своих группах сами выкладывают свои "домашние" фото, которые попадают в руки злоумышленников и приводят к шантажу.

"Иногда интимные видео попадают в руки не самых хороших людей. Ребят начинают шантажировать, начинают им угрожать. И заставляют совершать крайне опасные действия — такие как диверсии на железной дороге, поджоги военкоматов. Более 300 уголовных дел по всей стране за прошлый год, когда ваши сверстники под таким давлением (или за оплату) пошли и сделали это. Но проблема в том, что провокатор, который затягивает в эти действия, пока нам недоступен — он чаще всего на территории Украины. Пока мы его достать не можем. Но абсолютно уверена, что это не за горами. А вот те ребята, которые пошли это и сделали, их жизнь разрушена, потому что это тяжкие статьи и они "уезжают" на 10-15 лет", — говорит Екатерина Мизулина.

Встреча с молодежью у главы ЛБИ получилась яркой и интересной — сфотографироваться с Екатериной Мизулиной выстроилась огромная очередь. Что не удивительно — она очень популярна у студентов, в канале в Телеграм у нее более 600 тысяч подписчиков. И, конечно, глава Лиги безопасного интернета включила напоследок песню своего любимого певца, Шамана — "Я русский".