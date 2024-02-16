Екатерина Мизулина встретилась с самарскими студентами

Член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прибыла в Самару, где она проводит встречи со студентами и школьниками. Мизулина регулярно приезжает в разные города страны и общается с молодежью, узнавая проблемы и волнующие вопросы.
На этот раз глава ГЛИ собрала полный зал в третьем корпусе Самарского университета: ребята начали собираться за час до мероприятия и с ажиотажем обсуждали предстоящую встречу и даже вспоминали мемы с Екатериной Мизулиной. Кстати, ее спросили про отношение к мемам. Она ответила, что против мемов с ней ничего не имеет, наоборот, это приводит к ней аудиторию.
"Всем весело, все смотрят. А потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах. И те, кто это делает, иногда может делал с целью негатива, но они недооценивают этот эффект. И большое им спасибо за то, что они это делают. Некоторые из мемов просто классные, они вызывают хохот. Я вообще очень легкий человек. Очень люблю юмор и всегда здоровый юмор приветствую", — отметила глава ЛБИ.
Впрочем, студенты задавали и очень серьезные вопросы — например, почему не принимают закон "О домашнем насилии". Как отмечает Екатерина Мизулина, большая часть предлагаемых норм уже есть в законодательстве РФ.
"Другой вопрос, связан с тем, почему они не применяются, почему полиция не возбуждает дела, не привлекает к ответственности, - добавила она. - И чаще всего это происходит потому, что женщина, которую избили, написала заявление, вызвала полицию. А нас следующий день она идет в полицию и забирает это заявление. И говорит: "Не надо моего сажать".
Екатерина Мизулина отмечает, что нужно менять женское сознание. Она также рекомендует добиваться привлечения к ответственности за избиения и требовать защиты.
Коснулась спикер и непосредственно темы безопасности в интернете.
"Долгое время госкорпорации были обязаны публиковать всю информацию, в том числе об объектах критической инфраструктуры. И сейчас это, конечно, дало обратный результат, потому что вся эта информация известна, в том числе — и недоброжелателям. И поэтому не стоит удивляться, отчего они так хорошо знают, куда присылать беспилотники", — говорит Екатерина Мизулина.
Данные в интернете иногда вредят и отдельным ребятам.
"Иногда девочки мне жалуются на угрозы от преследователей, что их поджидают в местах, где они проживают из-за того, что их просто легко найти, что это крайне доступно", — говорит Екатерина Мизулина.
Она отдельно отмечает, что, бывает, что к тяжелым последствиям приводит и то, что школьники или студенты сами размещают много информации о себе в соцсетях. Например, нередко ребята в своих группах сами выкладывают свои "домашние" фото, которые попадают в руки злоумышленников и приводят к шантажу.
"Иногда интимные видео попадают в руки не самых хороших людей. Ребят начинают шантажировать, начинают им угрожать. И заставляют совершать крайне опасные действия — такие как диверсии на железной дороге, поджоги военкоматов. Более 300 уголовных дел по всей стране за прошлый год, когда ваши сверстники под таким давлением (или за оплату) пошли и сделали это. Но проблема в том, что провокатор, который затягивает в эти действия, пока нам недоступен — он чаще всего на территории Украины. Пока мы его достать не можем. Но абсолютно уверена, что это не за горами. А вот те ребята, которые пошли это и сделали, их жизнь разрушена, потому что это тяжкие статьи и они "уезжают" на 10-15 лет", — говорит Екатерина Мизулина.
Встреча с молодежью у главы ЛБИ получилась яркой и интересной — сфотографироваться с Екатериной Мизулиной выстроилась огромная очередь. Что не удивительно — она очень популярна у студентов, в канале в Телеграм у нее более 600 тысяч подписчиков. И, конечно, глава Лиги безопасного интернета включила напоследок песню своего любимого певца, Шамана — "Я русский".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.