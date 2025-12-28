Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 28 декабря, в 9:00, в Самарской области полностью восстановили ограниченное из-за неблагоприятной погоды движение на трассе М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".