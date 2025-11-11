Самарская область стала лидером рейтинга по реализации федерального проекта "Производительность труда"

Самарская область заняла второе место в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации федерального проекта "Производительность труда" в 2024 году. Итоги были подведены в рамках VII федерального форума "Производительность 360", который прошел в Москве на ВДНХ.

Церемония награждения регионов стала ключевым событием форума. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников объявил тройку финалистов в номинации "Регион-лидер по производительности труда за 2024 год". В их число наряду с Самарской областью вошли Краснодарский край и республика Татарстан.

"Наш регион подтвердил статус одного из лидеров национальной экономики. Второе место — это результат эффективной работы минпромторга Самарской области, Регионального центра компетенций, а также предприятий", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самарская область с 2018 года стабильно находится на лидирующих позициях. На сегодняшний день в национальном проекте участвуют 213 компаний из различных отраслей экономики области. Суммарная выручка предприятий-участников составляет 351 млрд рублей, а общая численность их сотрудников превышает 483 тысячи человек.

"Это не предел. Мы будем продолжать работу по вовлечению новых предприятий в проект, повышению компетенций сотрудников, чтобы и в дальнейшем оставаться в лидерах по производительности среди регионов. Наша цель — первое место в следующем году", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", в состав которого входит федеральный проект "Производительность труда", позволила предприятиям Самарской области добиться значительных результатов. После внедрения инструментов бережливого производства в среднем достигнуто:

снижение времени протекания процесса на 34% (максимальный показатель — 99,9%);

снижение объема незавершенного производства на 36% (максимальный показатель — 100%);

увеличение выработки в потоке на 36% (максимальный показатель — 253,6%).

"Эти цифры говорят не только о глубокой вовлеченности предприятий-участников в процесс непрерывных улучшений, но и о профессионализме экспертов нашего самарского РЦК, как оператора проекта в регионе", — говорит глава областного минпромторга.

За семь лет участия в проекте в регионе сформировалась группа предприятий-лидеров, повысивших свою эффективность в несколько раз. В нее входят "Пегас-Агро", "Самараавтожгут", "Лука", "Авиакор", "Электрощит-ТМ Самара", "Сатурно-ТП", "ПСА ВИС-Авто", "Молокозавод Пестравский", "Тольяттикаучук" и другие. Методическую поддержку компаниям на всех этапах оказывали федеральный и региональный центры компетенций в сфере производительности труда.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал, что национальные проекты являются ключевым инструментом достижения целей развития региона, повышения качества жизни граждан и укрепления экономики. Главой региона поставлена задача привлекать к участию в проекте "Производительность труда" как можно больше предприятий и обеспечить для них максимальную доступность методик повышения производительности труда.

Узнать подробнее о возможностях для бизнеса в рамках нацпроекта можно на официальных ресурсах: производительность. рф и эффективность. рф.