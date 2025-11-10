16+
В Самарской области обсудили меры по снижению давления на бизнес

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области состоялось заседание рабочей группы по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при инвестиционном комитете региона. Участники встречи обсудили ключевые моменты взаимодействия предпринимательского сообщества, контрольных ведомств и органов власти, лучшие практики совместной работы уполномоченных и контрольно-надзорных органов в рамках снижения административного и силового давления на бизнес.

"Мы должны найти оптимальные варианты по улучшению показателей Нацрейтинга, отражающих уровень влияния контрольной деятельности на бизнес, что должно привести к сокращению административной нагрузки на бизнес при сохранении высокого уровня защиты общественно значимых ценностей", — подчеркнул врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

В заседании приняли участие представители регионального министерства экономического развития и инвестиций, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Самарской области, представители областной прокуратуры, общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества региона.

"Уменьшение административного и силового давления позволит повысить доверие к власти и проверяющим органам, отношение к власти становится более положительным, что способствует быстрому решению возникающих вопросов и общему развитию", — отметил Эдуард Харченко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области.

На заседании участники рассмотрели меры повышения количества профилактических мероприятий, в том числе профилактических визитов, в целях уменьшения количества проверок. Были приняты решения, направленные на повышение информированности подконтрольных лиц и улучшение их взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

Эта работа будет продолжена в рамках дальнейших встреч с каждым из контрольных (надзорных) органов для выработки мероприятий, способствующих снижению административного давления на бизнес.
Реализация принятых решений должна положительно повлиять на получение обратной связи от бизнеса и улучшение инвестиционной привлекательности региона.

Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". В Самарской области работает сеть центров "Мой бизнес", где предприниматели могут получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела и подать заявку на получение услуг. Полный перечень мер государственной поддержки также размещен на едином портале mybiz63.ru.

