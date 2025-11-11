Тольяттинская спортсменка стала чемпионкой мира по рукопашному бою

В Рязани прошли финальные поединки чемпионата мира по рукопашному бою.
Уверенно одержала победы у всех своих соперниц в категории до 58 кг и заслужено стала чемпионкой мира спортсменка СШОР "Союз" (Тольятти) Руслана Саламова.
По результатам выступления Руслана выполнила норматив высшего спортивного звания России — мастера спорта международного класса (МСМК), сообщает пресс-служба областного минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?