Тольяттинская спортсменка стала чемпионкой мира по рукопашному бою

В Рязани прошли финальные поединки чемпионата мира по рукопашному бою.

Уверенно одержала победы у всех своих соперниц в категории до 58 кг и заслужено стала чемпионкой мира спортсменка СШОР "Союз" (Тольятти) Руслана Саламова.

фото: министерство спорта Самарской области https://t.me/SamarOblast

По результатам выступления Руслана выполнила норматив высшего спортивного звания России — мастера спорта международного класса (МСМК), сообщает пресс-служба областного минспорта.