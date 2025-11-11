16+
Тольяттинская спортсменка стала чемпионкой мира по рукопашному бою В Самаре прошел масштабный инклюзивный турнир по кикбоксингу Юлия Шестакова - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ В Новокуйбышевске построят Центр бокса Олега Саитова Аюб Гуданатов стал серебряным призером чемпионата мира по грэпплингу

Единоборства Спорт

Тольяттинская спортсменка стала чемпионкой мира по рукопашному бою

РЯЗАНЬ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Рязани прошли финальные поединки чемпионата мира по рукопашному бою.

Уверенно одержала победы у всех своих соперниц в категории до 58 кг и заслужено стала чемпионкой мира спортсменка СШОР "Союз" (Тольятти) Руслана Саламова.

фото: министерство спорта Самарской области https://t.me/SamarOblast

По результатам выступления Руслана выполнила норматив высшего спортивного звания России — мастера спорта международного класса (МСМК), сообщает пресс-служба областного минспорта. 

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

