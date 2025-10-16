16+
Единоборства Спорт

Аюб Гуданатов стал серебряным призером чемпионата мира по грэпплингу

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Сербии проходит чемпионат мира по грэпплингу. Самарскую область на нем представляет вице-президент областной Федерации спортивной борьбы, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира, один из основателей движения "Чистый спорт" Аюб Гуданатов.

В упорной борьбе Аюб одержал верх над соперниками из Греции и Америки, а в финальном поединке уступил только 1 балл и завоевал серебро чемпионата мира-2025, сообщает пресс-служба регионального минспорта. 

