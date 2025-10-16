Аюб Гуданатов стал серебряным призером чемпионата мира по грэпплингу

В Сербии проходит чемпионат мира по грэпплингу. Самарскую область на нем представляет вице-президент областной Федерации спортивной борьбы, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира, один из основателей движения "Чистый спорт" Аюб Гуданатов.
В упорной борьбе Аюб одержал верх над соперниками из Греции и Америки, а в финальном поединке уступил только 1 балл и завоевал серебро чемпионата мира-2025, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?