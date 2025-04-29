Самарские самбистки стали победительницами первенства Европы

Самарские спортсменки завоевали две золотые медали первенства Европы по самбо среди девушек до 18 лет, которое состоялось на Кипре в городе Лимасол. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Алиса Сулейманова стала победительницей в весовой категории до 47 кг. Для Алисы это уже третье золото континентального первенства. Тренируется Алиса под руководством Анны Сараевой и Рустама Сулейманова.
В весовой категории до 72 кг золотую медаль завоевала Екатерина Фадеева. Воспитанница Анны Сараевой и Александры Ехлаевой также является действующей победительницей первенства мира по самбо.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?