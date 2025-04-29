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Единоборства Спорт

Самарские самбистки стали победительницами первенства Европы

ЛИМАСОЛ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские спортсменки завоевали две золотые медали первенства Европы по самбо среди девушек до 18 лет, которое состоялось на Кипре в городе Лимасол. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Алиса Сулейманова стала победительницей в весовой категории до 47 кг. Для Алисы это уже третье золото континентального первенства. Тренируется Алиса под руководством Анны Сараевой и Рустама Сулейманова.

В весовой категории до 72 кг золотую медаль завоевала Екатерина Фадеева. Воспитанница Анны Сараевой и Александры Ехлаевой также является действующей победительницей первенства мира по самбо.

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