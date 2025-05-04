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Единоборства Спорт

Бойцы из Самарской области забрали все призовые места по Бузе

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На всероссийском турнире по русскому рукопашному бою Буза, который прошел в Москве 3 мая, участники из Самарской области взяли все призовые места в категории "ветераны" и серебро в "юниорах".

Фото: Ольга Никитина

Буза — это традиционное русское единоборство, включающее в себя искусство владения ударной и бросковой техник, а также ножом, палкой и кистенем.

Всего в турнире участвовало около 100 человек из Самары, Москвы, Твери, Вологды, Магнитогорска и других городов России. Каждый бой запомнился яркими моментами и борьбой за победу под крики болельщиков. Вне зависимости от результатов, все участники показали железную стойкость и волю к победе. Самарские бузники бились до конца.

В бузе три категории, разделенные только возрастом: 15 — 18 лет — юниоры, до 40 лет мужчины, после 40 — "ветераны". В первой категории боец из Самарской области завоевал серебро, в третьей возрастной категории  — 1, 2 и 3 место присудили бойцам из нашего региона. Всего от Самары было 12 бузников из клуба "Егорий Храбрый" Русской общины. 

"Все молодцы, будем готовиться дальше, чтобы в следующем году все призовые места были наши", — говорит региональный координатор патриотического сообщества "Русская община" по Самарской области Андрей Долгов. 

В перерывах между боями бузники под баян плясали и пели драковые частушки. Русская мужская пляска является неотъемлемой частью русской традиционной мужской культуры, которую стремятся возрождать и укреплять в разных городах России.

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