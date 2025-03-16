Сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве ПФО по ММА

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С 13 по 16 марта в Казани проходило первенство ПФО по смешанным боевым единоборствам среди юношей 12-13, 14-15 лет и юниоров 18-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Федерация ММА Самарской области