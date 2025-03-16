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Единоборства Спорт

Сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве ПФО по ММА

КАЗАНЬ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 16 марта в Казани проходило первенство ПФО по смешанным боевым единоборствам среди юношей 12-13, 14-15 лет и юниоров 18-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Федерация ММА Самарской области

В общекомандном зачете сборная Самарской области заняла первое место в возрастной группе 14-15 лет и среди юниоров.

Следующим этапом для самарских борцов станет первенство России, где наш регион представят трое юношей и шестеро юниоров.

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