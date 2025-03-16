Сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве ПФО по ММА

С 13 по 16 марта в Казани проходило первенство ПФО по смешанным боевым единоборствам среди юношей 12-13, 14-15 лет и юниоров 18-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В общекомандном зачете сборная Самарской области заняла первое место в возрастной группе 14-15 лет и среди юниоров.
Следующим этапом для самарских борцов станет первенство России, где наш регион представят трое юношей и шестеро юниоров.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?