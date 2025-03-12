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Единоборства Спорт

Самарские спортсмены привезли золото с "Кубка наций" по кекусинкан

МОСКВА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Международные соревнования по кекусинкан "Кубок наций 2025" проходили в Москве во Дворце Ирины Винер. В турнире приняли участие 2000 бойцов из 26 стран мира, которые соревновались в трех возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше. В каждой группе спортсмены были поделены на весовые категории.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В составе сборной России выступали представители 41 региона, включая спортсменов из Самарской области. Наш регион представляли 16 воспитанников школы каратэ "Кайман", в их числе мастера спорта международного класса Диана Турпова и Никита Бушман.

Целью проведения международных соревнований "Кубок наций" стало объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

По результатам проведенных схваток спортсмены Самарской области стали победителями и призерами соревнований. Никита Бушман стал победителем среди мужчин в категории до 70 килограммов, а Владислав Михалев был сильнейшим среди юношей 14-15 лет в весе до 60 килограммов.
Диана Турпова вышла в финал среди женщин в категории до 55 килограммов и стала серебряным призером. Андрей Козин взял бронзовую медаль в соревнованиях среди мужчин в весе до 75 килограммов.

Тренер сборной Самарской области по кекусинкан Тимофей Цыганов отметил: "Кубок наций" прошел на высоком уровне: приятное впечатление произвела и организация соревнований, и место проведения, и атмосфера турнира. Соперники были высокого уровня, конкурировать было непросто. Порадовало объективное судейство. Считаю, что самарская команда выступила убедительно: мы завоевали четыре награды. Теперь наша цель — подготовка к чемпионату России, на котором пройдет отбор на чемпионат мира".

Проведение международных соревнований по восточным единоборствам и успешное выступление спортсменов способствует популяризации этого вида спорта и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой. В Самарской области с целью поддержки и развития массового и детско-юношеского спорта действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

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