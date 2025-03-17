Тольяттинцу Игорю Ерышеву присвоен пятый дан по айкидо

В воскресенье, 16 марта, президенту Федерации Такемусу айкидо Самарской области Игорю Ерышеву был вручен сертификат на присвоение пятого дана Айкикай айкидо.

Церемония посвящения в пятый дан состоялась в рамках традиционного весеннего семинара шихана Олега Якимова из Санкт-Петербурга в зале Федерации, в тольяттинском ТРЦ "Капитал". Президент Федерации Такемусу айкидо России, вице-президент Международной Евро-азиатской Федерации айкидо, вице-президент Всестилевой Федерации айкидо России, член ревизионной комиссии и попечительского совета Национального совета айкидо России, обладатель шестого дана Айкикай айкидо Олег Якимов выполнил поручение Хомбу додзе — Всемирной штаб-квартиры айкидо в Японии, вручив Игорю Ерышеву соответствующий сертификат.

"Хочу подчеркнуть, что разница между третьим и четвертым данами значительно меньше, чем между четвертым и пятым, — отмечает Олег Борисович. — Если первые четыре дана сдаются на экзаменах, то для присвоения пятого дана и выше обязательно учитывают рекомендации, достоин ли кандидат данного уровня мастерских знаний, его заслуги в развитии айкидо. Решение принимается в рамках церемонии встречи Нового года Кагами Бираки в Хомбу додзе, а сертификаты подписывают только дошу — наследники создателя айкидо Морихея Уэсибы. Присвоение пятого дана — это жизненная веха для его обладателя и событие, я бы сказал, для всей России".

У Игоря Ерышева, действительно, много заслуг в развитии японского боевого искусства. Четверть века назад он создал Федерацию Такемусу айкидо Самарской области, базирующуюся в Тольятти. За этот период подготовлены 25 обладателей черных поясов, среди них обладатели третьего дана тольяттинец Валерий Зубарев и самарец Виталий Котусов, выросло целое поколение тренеров, инструкторов по айкидо. Работу Федерации отличает хороший уровень и высокая работоспособность занимающихся, отличная организация семинаров. На прошлогоднем осеннем семинаре Олега Якимова в Тольятти Игорь Ерышев был удостоен высокого инструкторского звания шидоин. В этот раз обладателя пятого дана лично поздравил президент регионального отделения Российского Союза боевых искусств по Самарской области, президент ассоциации "Совет спортивных федераций Алексей Борисов.

"С каждым новым даном повышается степень ответственности за свои действия, необходимость делиться опытом с представителями других клубов и федераций, задается новый импульс, конкретизируются цели и задачи, — считает Игорь Ерышев. — На меня ориентируется большее число людей. Еще в январе, когда решение о присвоении пятого дана было вывешено на сайтах штаб-квартиры в Японии и Федерации Такемусу айкидо России, на меня обрушился шквал поздравлений со всей страны".



В плановом двухдневном семинаре Олега Якимова, организуемом Федерацией Такемусу айкидо Самарской области, принимали участие несколько десятков представителей Казани, Пензы, Чебоксар, Екатеринбурга, Самары и Тольятти. В процессе занятий разбирались техники работы с оружием — деревянным мечом (кен-дзюцу) и палкой (дзе-дзюцу), а также без оружия (тай-дзюцу), соответствующие уровню третьего и четвертого данов. Все поставленные задачи были выполнены.