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Сумоисты Самарской области завоевали медали первенства России

ОРЕЛ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Орле состоялось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Самарская региональная федерация сумо

В соревнованиях участвовали около 900 спортсменов из 30 регионов.

Спортсмены сборной Самарской области стали победителями и призерами первенства.

В категории до 15 лет бронзу завоевала Анастасия Алтунина (45 кг), до 17 лет золото получила Анастасия Алтунина, серебро — Денис Стеганцев (95+ кг), бронзу — Злата Письмак (65 кг). В категории до 19 лет отличились Ксения Бурова (75+ кг), завоевавшая золото и бронзу (абсолютная категория) и Иван Андреев (90 кг), завоевавший бронзу.

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