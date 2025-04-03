Сумоисты Самарской области завоевали медали первенства России

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В Орле состоялось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Самарская региональная федерация сумо