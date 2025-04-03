Сумоисты Самарской области завоевали медали первенства России

В Орле состоялось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях участвовали около 900 спортсменов из 30 регионов.
Спортсмены сборной Самарской области стали победителями и призерами первенства.
В категории до 15 лет бронзу завоевала Анастасия Алтунина (45 кг), до 17 лет золото получила Анастасия Алтунина, серебро — Денис Стеганцев (95+ кг), бронзу — Злата Письмак (65 кг). В категории до 19 лет отличились Ксения Бурова (75+ кг), завоевавшая золото и бронзу (абсолютная категория) и Иван Андреев (90 кг), завоевавший бронзу.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?