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Единоборства Спорт

Самарская самбистка стала серебряным призером чемпионата России

КАЗАНЬ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани прошел чемпионат России по боевому самбо среди женщин. Представительница сборной команды Самарской области Мария Дорошенко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

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