В Казани прошел чемпионат России по боевому самбо среди женщин. Представительница сборной команды Самарской области Мария Дорошенко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Самарская самбистка стала серебряным призером чемпионата России
КАЗАНЬ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?