Самарские спортсменки взяли "золото" и "бронзу" на первенстве России по дзюдо

В Волгограде состоялось молодежное первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие 550 борцов в четырнадцати весовых категориях — по семь у юниоров и юниорок. В числе участников — сборная Самарской области в составе 14 человек. Наши спортсмены выиграли две медали.

Кира Орешникова (филиал ГБОУ СОШ ОЦ ЦВР п. г. т. Рощинский, тренеры Д. С. Ромаданов, Е.В.Гасанова) стала лучшей в весовой категории 70 кг.

В финале волжанка поймала на движении в "голден скор" призера прошлогоднего первенства Сафуру Рустамову.

"Несказанно счастлива, пока даже не до конца осознаю, что это произошло, — поделилась Орешникова. — Моя первая победа на соревнованиях такого уровня! Я только перешла в юниоры, здесь, конечно, соперницы гораздо сильнее и опытнее. Честно говоря, когда ехала в Волгоград, мысль была простая: выложиться на максимум, независимо от того, каким будет итог. Огромное спасибо моим наставникам и родителям. Их поддержка и моя целеустремленность сегодня слились воедино и принесли результат".

Еще одну медаль самарской сборной принесла Альфия Дашкина (ГАУ ДО СО СШОР № 1, ГАУ СО ЦСПССКСО, тренер С. В.Герасимов) в весовой категории 78+ кг.

В предварительном турнире она проиграла медалисту прошлых соревнований Виктории Кафановой, но потом прошла через группу утешения и в малом финале взяла верх над Александрой Ковалевой из Ленинградской области.