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Единоборства Спорт

В Самаре прошел турнир по бузе

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 марта, в Самаре прошел областной турнир по бузе. Организаторами выступили самарский клуб "Егорий Храбрый" и "Русская община Самара". Буза - русское единоборство, которое, наряду с боевыми техниками, включает в себя православную веру, русские традиции и обычаи.

Самобытную субкультуру возрождают неравнодушные люди в нескольких городах России, в том числе в Самаре. Навыки из бузы помогают защитить себя в уличной драке и в условиях боевых действий.

На состязания в областном турнире заявилось около 100 человек: юноши, мужчины и ветераны. По традиции, девочки (как раньше, так и сегодня) были зрителями мужских состязаний.

Перед началом бузы участники молились. Эта традиция соблюдается и сегодня на тренировках и соревнованиях. Приглашенный батюшка собрал многочисленных участников и зрителей областного турнира на молитву.

"Начинается с духовного развития - с молитвы, - говорит Андрей Долгов, тренер с 15-летним стажем в различных единоборствах, в том числе девять по бузе. - Без веры невозможно укрепить характер и преодолеть страх. Занятия и соревнования проходят под народную музыку, песни, частушки. На тренировках играю на балалайке наигрыши и напевы русской мужской традиции - сумецкую, завидовку, русского. Пляска - это часть боевого искусства".

Соревнования по бузе уникальны своими правилами. Открывая турнир, Андрей Долгов подробно озвучил, что допускается, а что категорически запрещено. Он призвал участников провести этот день без травм: "Давайте воспринимать турнир не как бой, а как праздник, как возможность обменяться опытом, испытать силы, приятно провести время в кругу единомышленников и семьи".

Областной турнир включал пять номинаций: дети, юноши и мужчины, которые делились на профессионалов, новичков и ветеранов. Бойцы бились один на один на кулаках, продемонстрировали искусное владение ударной, бросковой техникой, а также ножом, палкой, кистенем, противостояние без оружия вооруженному противнику.

Участники турнира Андрей Мазанов (48 лет) и Вячеслав Петров (38 лет) тренируются год. Вместе с Андреем на тренировки ходит его 14-летний сын.

"Бузой мы с сыном начали заниматься случайно - искали подходящее расписание, чтобы не совпадало с уроками. Пришли в клуб "Егорий Храбрый" на пробную тренировку. Сын сказал: "Круто! Будем ходить". Здесь приветствуются совместные занятия отцов и сыновей, ходим в одну группу, иногда в пару встаем. Появилась дополнительная "скрепа" с сыном (а подростковый возраст непростой) - общие тренировки, общие знакомые", - рассказывает Андрей Мазанов.

По его словам, буза приближена к реальной жизни. В спорте приняты возрастные и весовые категории. А в жизни никогда не знаешь, с кем столкнешься. Противник может быть выше и тяжелее. "Лучшая драка - та, которая не состоялась. Но если драки нельзя избежать, то ее надо провести достойно и победить. Буза - это про то, что ты должен уметь постоять за себя и за окружающих. Буза - не только про спорт, но и про образ жизни, про выживание и русскую культуру", - считает Андрей.

По мнению Вячеслава Петрова, мужчина должен быть готов защитить себя, близких и окружающих в любом месте и при любых обстоятельствах. "Дядька, стыдливо проходящий мимо подлости и грязи, - это уже наполовину тетка, вне зависимости от кондиций, возраста и социального статуса", - говорит Вячеслав. Буза привлекла его универсальностью ведения боя - здесь бьют руками, ногами, локтями, головой. 

"Буза - часть нашей культуры. Кроме нас, русская культура никому не нужна. И если мы не будем развивать свою культуру, то рискуем остаться без нее. А без культуры народ превращается в навоз, на котором произрастают другие культуры и другие народы", - подчеркивает Вячеслав.  

Победителям областного турнира по бузе вручили медали и памятные подарки.

Буза - это не реконструированный вид спорта, а продолжение древних традиций. Этнограф, военный антрополог, ученый Григорий Базлов более 30 лет занимается изучением бузы и передачей практических навыков русского боя. Он и его последователи обучались бузе у тех немногих мужчин, кто помнил движения и правила, танцы и песни, наигрыши и напевы.

В XVIII веке буза была до такой степени широко распространена, что попала в стихотворения известных поэтов. В состязаниях участвовали представители всех сословий: крестьяне, казаки,  мещане, фабричные, солдаты, дворяне, представители высокой элиты.

Сегодня отделения бузы работают в Москве, Подольске и Химках (Московская область), Бердске (Новосибирская область), Перми, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Твери и Самаре.

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