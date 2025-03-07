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Спортсмены Самарской области примут участие в "Кубке наций" по кекусинкан

МОСКВА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 марта, в Москве пройдут международные соревнования по кекусинкан "Кубок наций-2025". В турнире примут участие порядка 2000 бойцов из 26 стран мира. В составе сборной России выступят представители 40 регионов, в том числе спортсмены из Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В состав команды нашего региона вошли воспитанники школы каратэ "Кайман". В возрастной категории 14-15 лет выступят Милана Власова, Леонид Либуркин, Илья Кудряшов, Александр Курганов, Лев Лазарев.

В категории 16-17 лет Самарскую область представят Роман Игуменов, Никита Павлов и Дмитрий Солнцев. Среди взрослых за регион выступят Владислав Лебедев, Ильдар Сафин, Андрей Козин, Владислав Бортвин и мастера спорта международного класса Диана Турпова и Никита Бушман.

Цель соревнований - объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

Международные соревнования по кекусинкан - Кубок наций проводятся в статусе официальных и включены в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации.
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов высказал свои пожелания участникам соревнований: "Международные соревнования "Кубок наций" предоставляет уникальную возможность проявить себя на международной арене, обменяться опытом. Желаю всем участникам успешных выступлений, новых достижений и незабываемых эмоций. Пусть дух соперничества и дружбы наполняет этот турнир, а результаты станут источником гордости для вас и ваших близких!"

Соревнования проходят в рамках проекта Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" - "Объединение Развитие Спорт". Как отметил заместитель председателя СПП "Иволга", руководитель отрасли "Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт" Артем Петрухин: "Союз промышленников и предпринимателей "Иволга" является организатором и поддерживает соревнования по различным видам спорта: футбол, легкая атлетика и карате. Карате - это не просто вид спорта, это путь саморазвития и самодисциплины. Турнир "Кубок наций" предоставляет нам возможность увидеть лучших представителей этого искусства со всего мира, обменяться опытом и вдохновиться их достижениями. Важно помнить, что настоящий успех приходит через упорство, терпение и страсть к своему делу".

Турнир проходит также при поддержке Клуба карате кекусинкан "Подольск-Додзе".

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Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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